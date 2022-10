Mark Hamill envoie 500 drones à l’Ukraine pour l’armer « contre l’empire du mal »

Mark Hamill dans Les Derniers Jedi © Lucasfilm

Depuis l’éclatement de la guerre en Ukraine, les drones jouent un rôle crucial. Ukrainiens et Russes les utilisent à foison pour collecter des informations sur l’ennemi et réaliser des frappes ciblées. Alors que le conflit s’éternise depuis déjà huit mois, Mark Hamill a souhaité s’impliquer concrètement pour soutenir les forces ukrainiennes.

Sur les ondes de Bloomberg Radio, l’acteur iconique de Star Wars confie avoir fait livrer au moins 500 drones en Ukraine via la plateforme de collecte de fond United24 qui vise à aider l’Ukraine face à l’envahisseur russe. Et Hamill de détailler à quel point cela était une nécessité. « L’Ukraine a besoin de drones. Ils déterminent l’issue de la guerre, ils protègent leurs terres, leur peuple, ils surveillent la frontière, ils sont des yeux dans le ciel », a déclaré le comédien au cours de l’entretien.

Mark Hamill souligne l’importance cruciale des drones

Le président ukrainien Zelensky avait annoncé le mois dernier que Mark Hamill avait été nommé ambassadeur du projet « Army of Drones » de la plateforme United24. Une initiative qui prévoit l’achat régulier de drones mais aussi leur réparation et leur remplacement. L’interprète de Luke s’était dit « honoré » d’avoir été approché par le président Zelensky pour devenir ambassadeur. Et d’adresser un message sans équivoque à la communauté internationale :

« Je sais avec certitude que les Ukrainiens ont besoin de drones pour protéger leur terre, leur liberté et les valeurs du monde démocratique tout entier. Actuellement, c’est le meilleur moment pour tout le monde de se rassembler et d’aider l’Ukraine à se lever dans cette guerre contre l’empire du mal ». Le 1er octobre, Mark Hamill avait posté une photo d’un X-Wing aux couleurs de l’Ukraine assortie de la célèbre formule : « Que la force soit avec vous ».

L’été dernier, la Russie avait déployé le Stupor, son nouveau fusil électromagnétique capable de désactiver les drones à distance. Quelques semaines plus tard, on apprenait que des drones russes souffraient de multiples bugs.