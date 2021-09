Des jeux N64 et Mega Drive sur Nintendo Switch, un milliardaire « fanboy » d’Elon Musk, James Bond était-il un violeur dans les premiers films, le récap’

La liste des jeux N64 et Mega Drive qui arrivent sur le Online de Nintendo Switch a été révélée, l’américain Koguan Leo est le troisième actionnaire individuel de Tesla après Elon Musk et Larry Ellison, selon Cary Fukunaga le personnage de James Bond était un violeur dans les premiers films, c’est le récap’ du jour.

Le Nintendo Switch Online va accueillir des jeux N64 et Mega Drive

À l’occasion du Nintendo Direct, Nintendo a annoncé que le service d’abonnement Nintendo Switch Online va accueillir une nouvelle collection de jeux N64 et Mega Drive fin octobre. Les jeux rétro feront partie d’un pack additionnel auquel les abonnés du Nintendo Switch Online pourront souscrire en plus de leur abonnement classique. Deux nouvelles manettes sans fil de la Nintendo Switch inspirées de la Nintendo 64 et de la Mega Drive ont également été annoncées. Rendez-vous sur notre actu pour découvrir le catalogue complet des jeux N64 et Mega Drive pour le Nintendo Switch Online.

Lire > Nintendo Switch : la liste des jeux N64 et Mega Drive qui arrivent sur le Online

Les jeux N64 et Mega Drive débarquent sur le Nintendo Switch Online – Crédit : Nintendo

Fan d’Elon Musk, il détient 4,6 milliards de dollars d’actions Tesla

Le milliardaire sino-américain Koguan Leo, qui se décrit comme un « fanboy d’Elon Musk », a annoncé sur son compte Twitter être « le troisième plus grand actionnaire individuel de Tesla ». Cette information a été par la suite confirmée par Martin Viecha, le responsable des relations avec les investisseurs de Tesla. Ses 6,2 millions d’actions Tesla équivalent actuellement à un capital d’environ 4,6 milliards de dollars. Koguan Leo est toujours acheteur d’actions et est allé jusqu’à affirmer qu’il était en train de lever des capitaux pour acheter un autre million d’actions Tesla d’ici le début de l’année prochaine.

Lire > Un fan absolu d’Elon Musk détient 4,6 milliards de dollars d’actions Tesla

Koguan Leo (à gauche) et Elon Musk (à droite)

Le premier James Bond accusé de viol par Cary Fukunaga

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Cary Fukunaga évoque l’histoire des premiers films de James Bond. Il s’est notamment penché sur la misogynie et le respect du consentement envers les femmes du célèbre agent secret britannique. Dans ces films, affirme Fukunaga, « le personnage de Sean Connery viole une femme. Elle dit : « Non, non, non », et lui : « Oui, oui, oui ». Ça ne passerait pas aujourd’hui ». Selon le réalisateur, le comportement de James Bond envers les femmes, notamment dans les premiers films de la franchise Goldfinger et Thunderball, correspond à du viol. Réalisé et coécrit par Fukunaga, Mourir peut attendre (No Time to Die) a achevé son tournage en octobre 2019. Après d’importants retards dûs à la crise sanitaire, il sortira dans les salles le 6 octobre.

Lire > Le premier James Bond accusé de viol par le réalisateur de Mourir peut attendre