Diablo Immortal : cette fonctionnalité très attendue est enfin disponible

Diablo Immortal – Crédit : Blizzard Entertainment

Depuis le 20 juillet, Diablo Immortal a été agrémenté d’une fonctionnalité attendue de pied ferme par les joueurs. À savoir la possibilité de changer de classe en cours de partie. Une nouveauté plus que bienvenue ! Dans les autres jeux de la franchise, vous commencez votre périple avec l’obligation faire un choix cornélien : celui de sélectionner la classe qui vous collera à la peau pendant toute votre aventure.

Afin d’atténuer la pression inhérente à ce choix et de multiplier les possibilités de gameplay, un nouveau mécanisme de changement de classe a été introduit. L’occasion de switcher entre Sorcier, Chasseur de démons, Nécromancien, Barbare, Croisé et Moine au fil de l’eau. Cependant, il existe quelques garde garde-fous que voici.

Diablo Immortal : tout savoir sur le changement de classe

Premièrement, le changement de classe est uniquement accessible à partir du niveau 35. Il est possible de changer de classe une fois tous les sept jours et ce gratuitement. Notez également que vous pouvez récupérer votre classe précédente sans avoir à patienter pendant ce laps de temps. Lorsque vous changez de classe pour la première fois, vous pouvez définir l’apparence de votre personnage et recevoir une réinitialisation complète de vos arbres parangons.

Autre détail important : pour chaque nouvelle classe, vous obtiendrez un équipement de remplacement. Ce dernier aura un rang équivalent à l’équipement dont vous étiez affublé dans votre dernière classe. Du reste, toutes les affiliations aux clans, bandes de guerre et autres groupes sociaux resteront d’actualité. Certains cosmétiques et équipements spécifiques à une classe ne seront toutefois pas conservés lorsque vous changerez de classe.

Enfin, notez que l’équipement de votre classe précédente sera transféré dans votre inventaire. Quant aux cosmétiques relatifs à une classe, ils resteront au chaud et seront toujours disponibles quand vous opterez de nouveau pour cette classe.