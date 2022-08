Diablo Immortal : il dépense 100 000$ et perd l’accès au PvP

Le streamer l’a mauvaise – Crédit : jtisallbusiness

Face à la polémique, le PDG de Blizzard, Mike Ybarra, avait défendu les microtransactions de Diablo Immortal, expliquant qu’il était possible de faire toute la campagne principale sans dépenser un centime. Une fois cette dernière achevée, il est tentant de passer à la caisse pour améliorer son personnage et survivre aux joutes contre les autres joueurs. Encore faut-il pouvoir accéder aux parties…

Le YouTubeur jtisallbusiness vient de publier une vidéo où il raconte sa mésaventure. Il explique avoir investi près de 100 000 dollars dans le jeu, obtenant ainsi un personnage quasiment invincible. Dans le mode Battlerounds, il peut notamment se targuer d’avoir obtenu des centaines de victoires pour seulement trois défaites.

Diablo Immortal : le vidéaste veut obtenir un remboursement

Problème, il ne peut plus accéder à ce mode PvP de Diablo Immortal qu’il affectionne tant. Le streamer assure avoir passé 48 à 72 heures à faire la queue pour participer à une partie Battlegrounds, en vain. En cause : sa cote de matchmaking qui est devenue inégalée en raison de son taux de victoires très élevé. De quoi l’empêcher de participer au « Rite of Exile » avec son clan.

« Désormais, je me trouve dans une situation où j’ai dépensé une somme considérable, environ 100 000 $ sur ce jeu. Or mon personnage ne peut pas faire la chose que j’aime le plus dans ce jeu, le mode Battlegrounds », fustige-t-il. Il ajoute que ce problème bride sa production de vidéos et de streams, provoquant ainsi un manque à gagner. Par conséquent, il envisage de faire appel à un avocat afin de demander un remboursement après avoir échoué à obtenir une réponse satisfaisante de Blizzard.

Diablo Immortal : les critiques fusent sur jtisallbusiness

Dans l’espace commentaires sous sa vidéo, les critiques sont légion. Certains estiment qu’un tel investissement renforce Blizzard dans sa stratégie. « Si vous êtes assez stupide pour dépenser des milliers de dollars dans un jeu conçu à dessein pour aspirer l’argent des gens, alors quelque chose comme ça est absolument mérité », pointe un internaute. « Vous êtes la raison pour laquelle blizzard continuera à créer des jeux comme celui-ci », renchérit un autre.

Rapidement après son lancement, nombre de joueurs avaient fustigé le modèle pay-to-win de Diablo Immortal. Malgré les critiques, le jeu a tout de même cartonné, engendrant notamment 24 millions d’euros en seulement 15 jours.