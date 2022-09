Disney veut lancer un nouvel abonnement façon Amazon Prime

Disney +

Disney+ s’apprête à augmenter le prix de son abonnement et à lancer une formule avec publicité outre-Atlantique. Une petite révolution prévue pour la fin de l’année qui pourrait également s’imposer dans nos contrées à terme. Et la firme de Mickey a également d’autres projets dans la besace. Comme le révèle The Wall Street Journal, Disney planche actuellement sur un programme d’adhésion s’inspirant d’Amazon Prime.

Ce « Disney Prime » inclurait des réductions et des avantages spéciaux afin d’inciter les clients à dépenser plus d’argent pour son service de streaming, ses parcs à thème, ses spectacles, ses centres de villégiature et ses produits dérivés, selon plusieurs sources proches du dossier. L’objectif sera ainsi de créer des synergies entre les différents secteurs pour maximiser les profits de l’entreprise.

Disney veut mieux cibler les préférences de ses ouailles

Avec ce programme, Disney chercherait à obtenir des informations sur les préférences de ses clients en collectant des données sur les contenus visionnés, les voyages réalisés et les marchandises achetées. L’entreprise exploiterait ensuite ces données pour faire des recommandations basées sur les goûts de ses usagers. Par exemple, un fan des manèges Star Wars de Disneyland obtiendrait une programmation connexe recommandée sur Disney+.

Des exclusivités pourraient également être réservées aux abonnés « Disney Prime » à l’instar d’un jouet Sabre noir, l’arme mythique que l’on retrouve dans The Mandalorian. Celui-ci pourrait être mis en vente uniquement pour les abonnés. Précision importante : le projet d’abonnement est seulement en jachère si bien qu’on ne sait pas encore combien il coûtera. Et quand il sera lancé.

À noter que Disney avait déjà lancé un programme spécial pour les fans de la première heure. Il s’agit du D23 Official Fan Club dont le prix oscille entre 99,99 et 129,99 dollars par an. Cet abonnement donne accès à des évènements et à des produits exclusifs. Mais aussi à un abonnement de trois ans à Disney+ à moindre coût. Le futur programme d’adhésion sera toutefois différent puisqu’il ciblera les clients Disney plus occasionnels.

Source : WSJ