Elden Ring : la bande originale est disponible sur Spotify, Apple Music, YouTube et d’autres

Vous pouvez désormais écouter les morceaux les plus épiques d’Elden Ring en dehors des combats de boss. Le développeur FromSoftware a effectivement annoncé que la bande originale du jeu est disponible sur les plateformes de streaming. Les 67 morceaux de l’album sont disponibles sur Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Amazon Music, iTunes Stores, Tidal et Qobuz.

Elden Ring – Crédit : FromSoftware

Dans un communiqué sur le blog de PlayStation, le compositeur Tsukasa Saitoh qui est le chef de la conception sonore du Souls-like est revenu sur la production de la bande originale. Il a expliqué que : « pendant la production, nous gardions à l’esprit des mots- et phrases-clés telles que “un conte épique”, “sang-froid et résistance”, et “éloquence”, car nous voulions que la musique reflète le fait que ce projet était différent de la série Dark Souls ou de Bloodborne ».

Les 67 morceaux de la bande originale d’Elden Ring sont disponibles en streaming

La bande originale d’Elden Ring est effectivement composée de morceaux plus épiques les uns que les autres. Ils ont été composés par Tsukasa Saitoh, Shoi Miyazawa, Tai Tomisawa, Yuka Kitamura et Yoshimi Kudo. La bande originale accompagne les joueurs dans leur aventure et tous les combats de boss comme celui de Malenia. Elle était d’ailleurs presque impossible à battre dans la version 1.0 du jeu.

Tsukasa Saitoh a dévoilé une anecdote sur le titre « Song of Honor » qui joue dans le Château du Lion rouge. Le morceau devait initialement être enregistré avec les membres de la chorale. Néanmoins, « nous avons réalisé qu’un lieu de rassemblement prévu pour tant de mercenaires et de soldats ne serait pas nécessairement empli de chanteurs talentueux », a précisé Tsukasa Saitoh. Finalement, ce sont les membres de la section des cuivres qui ont enregistré la partie vocale. Selon le compositeur, cela « convenait parfaitement à une chanson de guerriers ».

Enfin, FromSoftware en a aussi profité pour partager une vidéo des coulisses du Budapest Film Orchestra. Celui-ci a enregistré les titres d’Elden Ring. En plus de la difficulté du jeu qui peut être rendu beaucoup plus facile avec un glitch, Elden Ring est aussi réputé pour sa bande originale exceptionnelle. Le morceau préféré de Tsukasa Saitoh est d’ailleurs le titre principal Elden Ring. Pour lui, il représente « un fort pilier directionnel pour le reste de la musique ».

Source : Engadget