Exclusif : pour acheter Dell, il faudra aller chez Dell et nul part ailleurs !

Dell change de stratégie et veut vendre uniquement depuis son site. Pour acheter Dell, il faudra aller chez Dell et puis c’est tout

Dell et les revendeurs, c’est fini. Bientôt vous ne trouverez plus les ordinateurs – portables ou de bureau – de la marque à la Fnac, sur Amazon ou chez Auchan. Le constructeur a décidé de se recentrer sur son propre réseau.

C’est à présent officiel Dell va modifier profondément sa stratégie de vente. Le constructeur précurseur du Buil-to-order (fabrication à la commande) se recentre sur ses bases historiques, c’est-à-dire vendre uniquement depuis son site et délaisse la partie revendeurs. Cela pourrait signifier qu’il ne sera plus possible à terme de se procurer un ordinateur portable Dell à la Fnac, sur Amazon, chez Rue Du Commerce, Boulanger ou Auchan.

Dell XPS 13 2-en-1 – Crédit : Dell

Alors que l’année 2023 s’annonce compliquée pour beaucoup de fabricants face à une baisse importante de la demande, qui s’explique en partie par un renouvèlement massif des ordinateurs au début de la pandémie de Covid en 2021, un ralentissement de l’économie et à des livraisons de composants encore erratique, Dell a donc décidé de changer sa façon de vendre.

Le constructeur nous a adressé une déclaration officielle qui reste cependant très évasive : « Dans un environnement très concurrentiel nous réexaminons continuellement notre stratégie de vente pour nous assurer que nous servons les marchés aussi efficacement que possible. Nous avons pris la décision de modifier notre stratégie de vente retail en simplifiant notre modèle opérationnel et nos plateformes de vente ».

Dell vendra en direct uniquement

Ce changement de stratégie pourrait imposer aux consommateurs des délais d’attente plus longs avant de se procurer un ordinateur Dell. En effet, si la configuration n’est pas dans le stock du constructeur, il doit la fabriquer, puis l’expédier, ce qui peut prendre quelques jours, voire quelques semaines, alors que les commandes passées chez les distributeurs cités ci-dessus peuvent souvent être récupérées dans une boutique près de chez soi, dès le lendemain…

Autre regret, il ne sera plus possible de bénéficier de certaines offres très intéressantes, proposées par les revendeurs, à l’occasion de ventes flash par exemple. Actuellement, le Dell XPS 13 Plus 9320 avec écran OLED, un SSD de 1 To et 32 Go de mémoire est vendu 2269,99 € par Darty, alors qu’on trouve la configuration à 2998,99 € sur le site du constructeur !

Dell XPS 15 – Crédit : Dell

Rappelons que Dell est le troisième vendeur de PC dans le monde (après Lenovo et HP), et que l’entreprise dispose d’un catalogue très étoffé, comprenant des PC de bureau, des PC tout-en-un, des ordinateurs portables, ainsi qu’une gamme complète d’accessoires (moniteurs, claviers, souris, etc.).

Certaines gammes d’ordinateurs Dell sont plutôt destinées au grand public, comme les XPS, les Inspiron ou encore les ordinateurs et PC portables pour jouer, les Alienware et série G. D’autres s’adressent plus particulièrement aux professionnels et aux entreprises. C’est le cas des gammes Latitude, Vostro ou Precision.

Nous espérons en apprendre plus très rapidement afin notamment d’apporter des réponses aux questions que peuvent légitimement se poser les propriétaires d’ordinateurs Dell. Par exemple, qui continuera d’assurer le service après-vente pour les ordinateurs qui n’ont pas été achetés directement auprès du constructeur.