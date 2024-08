Fallout : impatients de voir la saison 2 ? Voici des nouvelles réjouissantes

Alors que la saison 1 de Fallout a été plébiscitée par le grand public, le chantier de la saison 2 a déjà débuté. Aux dernières nouvelles, le tournage serait d’ailleurs sur le point de débuter. Le producteur exécutif promet qu’il y aura “plus de monstres, plus de factions et plus d’environnements” différents.

La série Fallout fait partie des belles surprises de l’année 2024. L’adaptation de la célèbre franchise vidéoludique a rapidement trouvé son public, séduisant aussi bien les joueurs que les néophytes. Fort de ce succès foudroyant, Amazon a rapidement lancé la mise en chantier d’un second acte. Alors que nous espérons que la saison 2 de Fallout sortira fin 2025 (au plus tôt), le producteur exécutif Jonathan Nolan vient de dévoiler des informations encourageantes.

Le frère du célèbre réalisateur promet du lourd pour la prochaine salve d’épisodes. “Nous avons appris énormément de choses sur les personnages et sur la façon dont ils interagissent et parlent entre eux, ainsi que sur les possibilités passionnantes de rencontres entre des protagonistes qui ne se sont peut-être pas encore rencontrés”, explique-t-il à The Wrap avant de teaser les décors et les monstres qui seront au cœur de la saison 2.

La saison 2 de Fallout s’annonce très prometteuse

“Nous avons également découvert comment créer tous les monstres, et il y a encore plus de monstres, d’environnements et de factions que nous sommes en train de concevoir et de construire en ce moment même pour commencer la production très bientôt. Nous sommes donc très excités”, assure-t-il. Pour rappel, la saison 2 devrait inclure des lieux emblématiques de la franchise à l’instar de la ville iconique de New Vegas qui apparaît dans l’épisode final.

Les showrunneurs vont notamment pouvoir mettre en application les idées qu’ils n’avaient pas pu mettre à profit dans la saison 1. “C’est vraiment très excitant et nous sommes vraiment très reconnaissants d’avoir l’opportunité de porter à l’écran toutes les choses qui ne cadraient pas tout à fait avec la saison 1“, se félicite Geneva Robertson-Dworet.

Pour tout savoir sur la suite des festivités, consultez régulièrement notre dossier dédié à Fallout que nous mettons régulièrement à jour.