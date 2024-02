Fibre optique : de faux contrôleurs veulent s’introduire chez vous, gare à l’arnaque

© Pixabay

Avec le démantèlement du réseau cuivre par Orange, de plus en plus de Français passeront à la fibre optique dans les prochaines années. Bien sûr, cela ne dépend pas que du consommateur, qui doit être éligible pour pouvoir profiter du très haut débit et souscrire à une offre box d’un des nombreux opérateurs français.

Les consommateurs déjà équipés, eux, ne doivent pas vraiment se soucier du démantèlement qu’opère Orange. En revanche, ils feraient bien de se méfier des faux techniciens qui prétendent devoir effectuer une opération de contrôle pour s’introduire chez eux.

Attention, ces faux contrôleurs de fibre optique veulent vous piéger

Soyez très vigilant si un technicien se présente à vous en expliquant qu’il doit effectuer une opération de contrôle sur votre réseau fibre : il s’agit d’une arnaque. La mairie de Sévérac d’Aveyron, une commune de la région Occitanie, alerte sur ce piège qui peut sérieusement mettre les particuliers en danger.

« Des personnes se présentent actuellement aux domiciles des habitants pour contrôler les réseaux fibre, aucun contrôle n’a été mandaté par la mairie. En cas de difficulté, prévenez la gendarmerie en composant le 17 », écrit la mairie sur sa page Facebook.

En commentaires, une habitante confirme que ces techniciens factices se sont présentés à son domicile en avançant que la mairie leur avait demandé de passer pour contrôler son réseau. Malheureusement, ce piège loin d’être inédit peut coûter cher lorsqu’il se referme sur les victimes.

En septembre dernier, un faux démarcheur qui prétendait devoir vérifier la box Internet dans un foyer était parvenu à tromper ses victimes. Quelques jours plus tard, le domicile d’une des personnes piégées était cambriolé, même si la police n’a pas établi de lien entre les deux événements.

Quoi qu’il en soit, sachez que les opérateurs n’effectuent pas de contrôle de réseau fibre chez les particuliers. Comme le précisait le département de la Sarthe en fin d’année dernière, « aucune procédure technique ne permet d’améliorer la qualité du service à partir de la prise ».

Attention, les malfaiteurs pourraient aussi prendre le prétexte du démantèlement du réseau cuivre par Orange pour entrer chez vous. Si un technicien se présente chez vous de façon impromptue, n’hésitez pas à contacter votre service client ou les forces de l’ordre si nécessaire.