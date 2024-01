Meilleur forfait 5G pas cher : quel abonnement choisir en 2024 ? 

Notre comparateur des forfaits 5G

Aujourd’hui, les opérateurs de téléphonie mobile n’ont de cesse de mettre en avant la 5G dans leurs publicités. Il faut dire que cette technologie offre une superbe qualité de navigation. Si vous consommez beaucoup de contenus vidéo sur votre smartphone, alors ce type de forfait est un choix tout indiqué. Cependant, il ne faut pas oublier de prendre en compte la couverture réseau.

D’un autre côté, tous les acteurs du secteur disposent de plusieurs abonnements 5G dans leurs catalogues. Certains comprennent quelques Go d’Internet et d’autres plusieurs centaines. De même, les prix varient énormément d’un opérateur à l’autre. Mais dans tous les cas, il est possible de trouver des formules complètes avec un excellent rapport qualité/prix. Dans ce comparatif, nous avons sélectionné un ensemble de forfaits 5G, pour que vous puissiez trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins.

🏆 Meilleurs forfaits 5G

Pour notre comparatif, nous avons sélectionné des forfaits pas chers avec des prix d’à peine plus de 10 euros et d’autres, onéreux, dépassant 40 euros. Quoiqu’il arrive, vous allez trouver des abonnements avec quelques dizaines de Go d’Internet et d’autres avec plusieurs centaines de Go. De même, certains sont compatibles à l’international et d’autres non. D’autre part, nous avons mis l’accent sur les solutions sans engagement. Enfin, toutes les formules sélectionnées incluent SMS/MMS et appels illimités. Voici notre sélection des meilleurs forfaits 5G.

Forfait Free 250 Go à 19,99 €/mois

Tout d’abord, nous allons vous présenter l’unique forfait 5G de Free. En matière de données disponibles, c’est le forfait disposant de la meilleure enveloppe. En effet, vous avez accès à 250 Go d’Internet. De plus, si vous êtes abonné Freebox, il devient un abonnement en illimité sans la moindre restriction au tarif de 9,99 €/mois. Dans tous les cas, c’est une solution au très bon rapport qualité/prix avec ses 250 Go pour 19,99 €/mois. Seul bémol, la couverture 5G de Free n’est pas encore la meilleure de France. Pour le reste, vous bénéficiez évidemment des SMS/MMS et appels en illimités vers les fixes de 100 destinations. Vous aurez également le droit à une enveloppe de 35 Go utilisable à l’étranger (USA, Canada, Australie, et plus de 100 destinations).

Enfin, vous allez avoir accès à l’application Free Ligue 1 pour regarder les matchs en « quasi direct ». Dernier point, on note également la présence d’un service client performant et disponible 7j/7j.

RED by SFR 130 Go à 13,99 €/mois

On continue notre sélection avec un forfait 5G RED de la filiale low cost de SFR. Ce dernier comprend une enveloppe de 130 Go et est sans engagement. De plus, avec cette formule, il est possible d’obtenir le dernier iPhone 15 à 809 € au lieu de 909 €. Pour le coup, c’est une offre très intéressante, car généralement réservée aux abonnements avec engagement. Sinon, comme toujours, on retrouve les SMS/MMS et appels en illimités. Enfin, pour 5 euros de plus par mois, il est possible d’obtenir 35 Go d’Internet utilisable à l’international. Une option intéressante si jamais vous devez partir en voyage.

Autres forfaits 5G chez RED by SFR :

40 Go à 12,99 €/mois (sans engagement)

200 Go à 17,99 €/mois (sans engagement)

Orange 200 Go à 32,99 €/mois

Si vous cherchez un forfait Orange 5G avec une large enveloppe de data et donnant accès à un smartphone à prix cassé, alors ce dernier est un choix tout indiqué. Cependant, prenez en compte qu’il s’agit d’un abonnement avec engagement 24 mois. Hélas, comme souvent avec ces formules, le prix passe à 44,99 €/mois au bout de 6 mois. Ce n’est donc pas adapté à toutes les bourses. Sinon, il y a évidemment les SMS/MMS et appels illimités inclus dans ce prix. Mais on regrette vraiment l’absence d’une option internationale dans ce forfait. D’autre part, avec cette solution Orange, il est possible d’obtenir l’iPhone 15 Pro à 869 € au lieu de 1229 €.

Pour finir, si vous souhaitez résilier avant la fin des deux années, vous pouvez consulter notre article dédié à la question.

Autres forfaits 5G Orange :

100 Go à 16,99 €/mois (sans engagement)

170 Go à 22,99 €/mois (sans engagement)

270 Go à 64,99 €/mois (engagement)

Bouygues Telecom 150 Go à 25,99 €/mois

Avant toute chose, sachez que chez Bouygues Telecom, tous les forfaits 5G comme 4G sont avec engagement. Si ce système ne vous convient pas, il faut vous tourner vers la filière B&You. Pour revenir à ce qui nous intéresse, on retrouve ici une enveloppe conséquente de 150 Go. De plus vous avez accès à un tarif préférentiel sur un smartphone. Par exemple, vous pouvez obtenir le dernier Google Pixel 8 à 391 € au lieu de 799 €. En bref, c’est une belle affaire. Cependant, engagement oblige, le prix de l’abonnement passe à 38,99 euros au bout de 6 mois. Enfin, pour les clients box les tarifs sont de 20,99 €/mois puis 33,99€/mois.

Pour le reste, vous pouvez utiliser 30 Go d’Internet à l’étranger (10 destinations, dont les USA et la Chine). Les SMS/MMS sont en illimités tout comme les appels vers les fixes de 130 destinations. En résumé ce forfait Bouygues avec engagement est la meilleure alternative aux solutions d’Orange.

Autres forfaits 5G Bouygues Telecom :

Il y a actuellement une multitude de solutions 5G chez l’opérateur. Pour connaître tous les abonnements disponibles, vous pouvez consulter notre article dédié aux forfaits Bouygues Telecom.

Cdiscount Mobile 150 Go à 12,99 €/mois

Ce forfait Cdiscount Mobile à 12,99€/mois avec une enveloppe de 150 Go est actuellement la seule solution 5G disponible chez ce MVNO. Dans tous les cas, c’est un abonnement sans engagement offrant un très bon rapport qualité/prix. Sinon, il est possible de disposer de 17 Go d’Internet en 4G pour vos déplacements dans l’UE et dans les territoires d’outre-mer. Enfin, une fois n’est pas coutume, les appels, SMS/MMS sont en illimités. Dernière précision, il faudra débourser 10 euros pour obtenir une nouvelle carte SIM. Pour rappel Cdiscount Mobile utilise les infrastructures Bouygues Telecom.

B&You 130 Go à 13,99 €/mois

Comme nous l’avions dit précédemment, pour profiter des infrastructures Bouygues Telecom avec un forfait 5G sans engagement, il faut se tourner vers sa filiale B&You. Ici, nous avons choisi une formule avec 130 Go d’Internet avec un tarif de 13,99 €. Nous avons fait l’impasse sur l’abonnement avec 40 Go en raison de son prix de 12,99€/mois. Quand on compare ce dernier avec les prix proposés par Cdiscount, l’écart est difficilement justifiable. Dans tous les cas, vous allez profiter des appels et SMS en illimités en France métropolitaine. De plus, vous avez accès à 30 Go d’Internet pour vos déplacements au sein de l’UE.

D’autre part, pour 4 euros par mois supplémentaires vous aurez accès à 70 chaînes de TV et à un service client avec traitement prioritaire. D’ailleurs, c’est une solution intéressante pour un adolescent, car l’option du contrôle parental est incluse dans le prix du forfait.

Autres forfaits 5G B&You :

5 Go à 7,99 €/mois (sans engagement)

40 Go à 12,99 €/mois (sans engagement)

200 Go à 17,99 €/mois (sans engagement)

NRJ Mobile 150 Go à 12,99 €/mois

Au niveau des forfaits mobiles 5G NRJ Mobile nous vous proposons la solution à 12,99 €/mois avec 150 Go d’Internet. Nous avions tendance à conseiller la formule 100 Go à 10,99 €/mois, mais cette dernière n’est plus disponible pour le moment. Dans tous les cas, vous disposez d’une enveloppe conséquente de data, mais également de 21 Go en 4G pour vos voyages en Europe et dans les DOM. Sinon, le pack SMS/MMS et appels illimités est présent. Pour le reste, il n’y a pas d’options supplémentaires disponibles. Cependant, notez que vous devrez débourser 10 euros pour la carte SIM.



Autres forfaits 5G NRJ Mobile :

200 Go à 17,99 €/mois (sans engagement)

Lyca Mobile 20 Go à 5,99 €/mois

Avec ce forfait Lyca Mobile, nous sommes sur la solution 5G la plus abordable. En effet, il va être difficile de trouver une formule 20 Go d’Internet pour 5,99 €/mois plus abordable. Cependant, on doit avouer que cette enveloppe est très faible pour ce type de technologie. Ensuite, tout va évidemment dépendre de vos besoins et de votre utilisation. Pour rappel, ce MVNO utilise l’infrastructure de Bouygues Telecom. Sinon, malgré le petit prix, vous aurez le droit aux SMS/MMS et appels en illimités. Petite précision, il s’agit d’une offre réservée aux nouveaux clients Lyca Mobile.

Seul bémol, si vous vous déplacez dans l’Union européenne, vous avez uniquement accès à 5 Go d’Internet. En bref, c’est un forfait à taille nationale.

Autres forfaits 5G Lyca Mobile :

80 Go à 7,99 €/mois

120 Go à 9,99 €/mois

150 Go à 11,99 €/mois

250 Go à 18,99 €/mois

🤔 Pourquoi choisir un forfait 5G ?

Pour faire simple, la 5G va vous permettre d’avoir accès à du très haut débit directement sur votre smartphone. Pas besoin d’être branché en Wifi à votre box fibre optique pour pouvoir télécharger rapidement des fichiers volumineux. En effet, la vitesse est le principal intérêt de cette technologie. À titre de comparaison, la 5G est 10 fois plus rapide que la 4G. De plus, si vous êtes dans un lieu bondé, avec un abonnement compatible vous ne souffrirez pas de problème de connexion. C’est d’ailleurs souvent le cas dans un stade lors d’un match ou d’un concert.

Cependant, il y a quand même quelques défauts. Tout d’abord, il faut un smartphone compatible 5G. D’un autre côté, de nos jours, il est possible de trouver des appareils embarquant cette technologie à des tarifs abordables. Ensuite, la couverture réseau est loin d’être complète en France. En effet, pour le moment, la 5G se cantonne essentiellement aux grandes agglomérations. Il faut donc surveiller ce point. Pour finir, ce type de forfait est le plus onéreux, mais il reste possible de trouver des formules autour de 10 euros.

📡 Quel opérateur dispose du meilleur réseau 5G ?

Actuellement, c’est Orange qui dispose de la meilleure couverture réseau 5G de France. D’ailleurs, cela est également vrai pour la 4G. Comme vous pouvez le constater ci-dessous, les chiffres sont relativement serrés, mais l’avantage est toujours du côté du successeur de France Télécom. D’ailleurs, de nombreux MVNO comme Lebara ou YouPrice utilisent son infrastructure. C’est donc un point à prendre en compte au moment de choisir votre forfait 5G.

Opérateur Couverture 4G du territoire Couverture 5G du territoire Orange 95% 93% SFR 94% 92% Free 93% 91% Bouygues Telecom 92% 89% Chiffres Arcep

👉 Existe-t-il des forfaits 5G sans engagement ?

Oui, il existe de nombreux forfaits 5G sans engagement. En réalité, de nos jours, une petite partie des solutions disponibles sont avec engagement. En effet, Orange et Bouygues Telecom sont les derniers opérateurs historiques à mettre l’accent sur ce type de formules. Sinon, les MVNO, Free et SFR, dans une moindre mesure avec RED By SFR, proposent de plus en plus d’abonnements 5G sans engagement. D’ailleurs, comme vous avez pu le constater dans notre comparatif, ces formules sont souvent les plus intéressantes en matière de tarif. Cependant, si vous souhaitez avoir un mobile à un prix avantageux, alors mieux vos vous engager auprès de votre opérateur.

Généralement, la première question que l’on se pose quand on change de forfait est la portabilité de notre numéro de téléphone. De nos jours, la démarche est particulièrement simple. Nous allons ici vous résumer les différentes étapes à suivre.

Il faut tout d’abord contacter le service RIO au 3179 (service disponible 7/7j)

(service disponible 7/7j) Après votre appel, vous allez recevoir votre code qui prend la forme de 12 caractères

Transmettez votre code RIO à votre futur opérateur

L’opérateur va alors résilier votre ancien forfait et lancer la procédure de portabilité

et lancer la procédure de portabilité Comptez environ 3 jours pour que le portage soit effectif

Dernière précision, si vous êtes engagés, vous devrez tout de même payer les frais de résiliation de votre abonnement. Le coût va alors dépendre de la durée restante de votre engagement.

