Fortnite pourrait sortir vainqueur de la guerre contre Apple et Google, selon des experts

Fortnite fait beaucoup parler de lui depuis son déréférencement de l’App Store et de Play Store vendredi dernier. L’éditeur du jeu, Epic Games, dénonce les pratiques commerciales d’Apple et Google, et notamment leurs commissions élevées sur les achats intégrés qui forcent les développeurs à augmenter leurs prix et les joueurs à payer plus cher. Des experts juridiques se sont penchés sur les poursuites judiciaires engagées par Epic Games. Selon eux, le géant de l’industrie du jeu vidéo a de fortes chances de remporter ce combat, ou plutôt devrions-nous dire de sortir vainqueur de ce battle royale grandeur nature.

Le combat est loin d’être perdu d’avance

D’après un rapport de Polygon, Sandeep Vaheesan qui est le directeur juridique de l’Open Markets Institute, a expliqué que « Epic attaque le cœur du monopole de l’App Store, ainsi que celui de Google sur la vente d’applications Android. Il remet en question les pratiques par lesquelles [Apple et Google] ont acquis cette position dominante sur de nouveaux marchés. C’est un procès majeur ».

Bien qu’Epic Games soit déjà un géant de son industrie qui vaut plus de 17 milliards de dollars, ce n’est qu’un grain de sable face à la capitalisation boursière combinée de plusieurs milliers de milliards de dollars d’Alphabet (maison-mère de Google) et d’Apple. Néanmoins, les géants de la tech ne sont pas si intouchables que cela. Selon Sandeep Vaheesan, les avocats d’Epic Games ont en leur possession des « allégations factuelles détaillées qui reposent sur des théories juridiques solides ».

Enfin, ce ne serait pas la première fois qu’Epic Games arrive à se faire entendre. En 2018, le studio a réussi à faire changer d’avis Sony pour autoriser le cross-platform sur la PS4. Cette nouvelle guerre contre Apple et Google est bien entendu d’une plus grande envergure, mais elle n’est pas sans espoir. Si Epic Games remporte la victoire, il faudra s’attendre à d’importants changements sur les magasins d’applications d’iOS et Android.

