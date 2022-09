Fuite de Diablo 4 : 43 minutes de gameplay à découvrir ici

Diablo IV ©Blizzard Entertainment

Ce week-end, le leak de GTA 6 a agité considérablement la Toile. Et pour cause, aucune image du futur best-seller n’avait encore été dévoilée jusqu’alors. La saison des fuites se poursuit ce lundi avec un autre titre également attendu de pied ferme par les joueurs : Diablo 4. Prévu pour 2023, le jeu est évidemment moins secret que GTA 6 puisqu’une courte vidéo de gameplay et des captures d’écran avaient déjà été dévoilées officiellement.

Mais les fans de la franchise ont désormais un aperçu bien plus conséquent des entrailles du futur titre. Après la révélation d’images issues de l’alpha de Diablo 4, 43 minutes de gameplay partagées dans deux vidéos ont fait irruption en ligne. Celle fuite provient très certainement d’une version préliminaire destinée à un test. On peut d’ailleurs observer le filigrane « PRIVATE TEST BUILD » avec une série de chiffres. Ces derniers devraient permettre à Blizzard d’identifier le joueur à l’oeuvre et de remonter sa trace.

Diablo 4 fuite en ligne

Ce test d’une version alpha semble avoir été enregistré lors d’une session de stream restreint, a priori sur Discord. Il donne un joli aperçu du gameplay, la version alpha étant visiblement à un stade d’avancement conséquent. Ces images vont forcément faire monter la hype sur le jeu qui sortira l’année prochaine sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. D’ailleurs, les premiers avis sur Diablo 4 étaient pour le moins enthousiastes.

Prêts à repartir à l’assaut de Sanctuaire et de ses nuées de donjons et de trésors ? Pour rappel, voici le synopsis du jeu : « Terrassez un nombre infini de démons, maîtrisez d’innombrables capacités, aventurez-vous dans des donjons cauchemardesques et amassez des butins légendaires dans ce vaste monde désolé qui vous réserve nombre d’aventures. Survivez et triomphez des ténèbres… ou sombrez dans l’oubli le plus profond ». Vous voilà prévenus !

