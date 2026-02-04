Galaxy Z TriFold, le téléphone à 3 000 $ déjà en rupture de stock

Le marché des smartphones pensait avoir tout vu. Et pourtant, l’arrivée du premier modèle pliant à trois volets de Samsung aux États-Unis a créé la surprise. Quelques instants après l’ouverture des ventes, l’appareil affichait déjà rupture de stock.

Le Galaxy Z TriFold prouve que l’innovation se vend, même à prix d’or

Longtemps attendu, le lancement du Galaxy Z TriFold représentait un moment stratégique pour Samsung. Pendant que Huawei occupait le devant de la scène avec son Mate XT, le constructeur coréen peaufinait sa propre vision du smartphone à double pliure. Beaucoup imaginaient un appareil vitrine, destiné surtout à démontrer un savoir-faire technologique. Mais l’épuisement quasi immédiat des stocks américains montre qu’il existe une vraie demande, portée par les passionnés de technologie et les amateurs de produits hors norme.

Le prix n’a manifestement pas freiné les acheteurs

Affiché autour de 2 900 dollars, le Galaxy Z TriFold se place parmi les smartphones les plus chers jamais proposés au grand public. Ce succès rapide s’explique toutefois aussi par des volumes de production probablement limités. Contrairement aux modèles pliants plus classiques produits à grande échelle, ce format à trois volets reste complexe à fabriquer. Samsung a sans doute volontairement restreint l’offre initiale, créant un effet de rareté qui a accentué la ruée.

Sur le plan technique, l’appareil marque une avancée notable. Une fois totalement déplié, il atteint une diagonale d’environ 10 pouces, se rapprochant davantage d’une tablette que d’un téléphone. Une nouvelle charnière à double axe permet de replier l’ensemble en forme de Z, laissant à l’extérieur un écran de taille plus traditionnelle pour un usage quotidien. À l’intérieur, une puce haut de gamme assure la fluidité sur cette vaste surface d’affichage pensée pour le multitâche.

Mais cette prouesse d’ingénierie impose des compromis. Pour conserver une épaisseur raisonnable une fois replié, la batterie est répartie en plusieurs cellules logées dans chaque section. L’assemblage devient alors plus délicat, ce qui augmente les coûts et complique la production en grande série. Les écrans flexibles à double pliure affichent aussi des rendements plus faibles, ce qui limite naturellement le nombre d’unités disponibles.

Ce lancement a une dimension symbolique

En l’absence de Huawei sur le marché américain, Samsung saisit l’occasion pour affirmer son leadership technologique mondial. Au-delà du matériel, l’optimisation logicielle joue un rôle clé pour exploiter efficacement ce grand écran modulable.

Reste à savoir si cette rupture de stock reflète un engouement massif ou simplement une offre très limitée, probablement un mélange des deux. Une chose est sûre : ce smartphone à trois volets s’impose déjà comme l’un des appareils les plus ambitieux et les plus exclusifs du moment.