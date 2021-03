Game of Thrones : George R.R Martin rempile avec HBO pour 5 ans !

On ne tue pas la poule aux œufs d’or ! Face au succès mondial de Game of Thrones et la mise en développement de nombreux spin-off, HBO vient de s’assurer les services de George R.R Martin pour les cinq prochaines années. Malgré une dernière saison en demi-teinte, Game of Thrones s’apprête à revenir en trombe à travers six nouveaux programmes. Et pas question pour la production de se passer de Martin. Rémunération à huit chiffres et avantages multiples, le contrat ne fait pas dans la demi-mesure.

Georges R.R Martin n’a pas dit son dernier mot ! – Crédit : HBO

Outre le développement de Roadmarks, un roman de 1979, Martin travaille déjà sur un projet baptisé Who Fears Death, basé sur une nouvelle de Nnedi Okoranfor. Sans oublier bien évidemment la franchise aux dragons, qui reviendra bientôt en trombe sur nos écrans.

Un partenariat massif

Déjà impliqué sur le développement de House of The Dragon, Martin offre ainsi son travail et ses compétences créatives. Ce prequel, déjà très attendu, retrace l’arrivée de la dynastie Targaryen au pays de Westeros. Parmi les autres projets, on parle déjà activement de 10,000 Ships. Si ce nom reste provisoire, on sait que ce projet mettra en scène le parcours de la reine guerrière Nymeria. Il y’aura également le spin-off centré sur Dunk and Egg, personnages secondaires, héros de leur propre roman.

Pourtant, le contrat signé par Martin ne garantit aucune exclusivité avec HBO. En effet, l’auteur est également en phase de travail avec un autre service de streaming, Peacock. Dans ce cadre, il développe une nouvelle série originale baptisée Wild Cards. En parallèle, Martin poursuit l’écriture de romans, puisque le sixième tome de la saga littéraire doit bientôt paraître. Pour l’heure, ce nouvel ouvrage serait baptisé Les Vents de L’Hiver.

Alors que la crise sanitaire ne faiblit pas, le pari est audacieux, tant économiquement qu’artistiquement. Avec tant de projets au compteur, HBO va devoir s’assurer des moyens titanesques pour venir à bout de cette entreprise. Mais les fans ne cachent plus leur émotion, Game of Thrones venant de faire un retour en flèche dans le top tendance sur les réseaux sociaux. L’annonce sur les différents spin-off avait déjà suscité une large vague d’enthousiasme en début de semaine.

Martin s’assure donc un beau paquet d’argent et de projets pour les prochaines années. A l’image de JK Rowling, l’auteur ne s’attendait sûrement pas à ce que son univers créatif devienne un tel phénomène mondial qui n’est pas prêt de s’éteindre !

Source : Screenrant