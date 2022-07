Game of Thrones : les 10 morts les plus jouissives de la série

Game of Thrones nous a offert parmi les meilleures morts du petit écran. L’occasion de faire le point sur les assassinats les plus satisfaisants de célèbre série !

Crédit : HBO

Game of Throne n’est pas connu pour y aller avec le dos de la cuillère. Comme dans l’œuvre littéraire de George R. R. Martin, les morts de la série s’enchaînent sans hésiter à supprimer des personnages importants. Parfois, certains étaient de telles ordures que les voir périr nous apportent une drôle de satisfaction. Une écriture que les fans espèrent retrouver dans House of the Dragon, préquel dont le trailer (avec beaucoup de dragons) est disponible. En attendant la sortie du spin-off, voici les morts de méchants qui nous ont réjoui dans Game of Thrones.

10. Lysa Arryn

Crédit : HBO

Lysa Arryn, bien que manipulée par Petyr Baelish, n’y est pas allé de main morte avec Sansa. Alors la voir disparaître se montre assez satisfaisant pour les fans. D’autant plus qu’avant de mourir, la femme réprimande Sansa et menace de la tuer.

Qu’elle se fasse éliminer a été un soulagement !

9. Polliver

Crédit : HBO

Polliver n’a rien d’un personnage majeur mais son côté sadique le rend détestable. Surtout lorsqu’il tue l’un des amis d’Arya et lui vole son épée. Quand l’homme combat le limier, Arya en profite pour le supprimer puis récupérer l’arme de son proche disparu.

Une mort satisfaisante pour les spectateurs !

8. Alliser Thorne

Crédit : HBO

Alliser Thorne a été sans pitié envers Jon Snow dès le début par ressentiment envers son père. L’homme se réjouit de son malheur tout en voulant l’opposer à ceux qui deviendront plus tard ses amis. Lorsque Jon Snow prend sa place de commandant de la Garde de nuit, il tente de mener une mutinerie pour l’éliminer.

Un plaisir de le voir pendu avec les autres traîtres !

7. Le Grand Moineau

Crédit : HBO

En tant que prêtre, le Grand Moineau prétend travailler pour les Sept Dieux au nom de peuple mais commet des actes horribles. Il empoisonne Loras et Margaery Tyrell puis capture Cersei Lannister pour l’obliger à faire la fameuse Marche de la honte dans les rues de la capitale.

Sa fin a été très satisfaisante en tant que gros méchant de Game of Thrones.

6. Meryn Trant

Crédit : HBO

Meryn Trant est un chevalier lâche et facile à corrompre. Mais la haine des fans à son égard monte d’un cran lorsqu’on apprend qu’il agresse sexuellement des jeunes filles avec sadisme.

Quand l’homme se fait éliminer par Arya pour venger ceux qu’il a blessé, c’est un vrai bonheur pour les spectateurs !

5. Petyr Baelish

Crédit : HBO

Petyr Baelish est sans conteste l’un des méchants les plus sinistres de la série, complotant contre la famille Stark ou encore Lysa Arryn. Lorsqu’il prétend aimer Catelyn Stark et sa fille Sansa, son caractère sournois ressort encore plus.

Sa mort était méritée à cause de ses nombreux actes horribles.

4. Viserys Targaryen

Crédit : HBO

Viserys Targaryen apparaît comme une personne arrogante dès sa première apparition. Un personnage cruel envers sa sœur et se pensant supérieur aux autres. Menacer Daenerys alors qu’elle était enceinte de Khal Drogo n’était pas la plus brillante des idées.

Le colosse lui verse de l’air chaud liquéfié sur la tête… Un sort peu enviable.

3. Ramsay Bolton

Crédit : HBO

Sadique est un mot qui décrit très bien Ramsay Bolton. Amateur de tortures et de meurtres, il prend beaucoup de plaisir à commettre des atrocités. Il a notamment malmené Theon Greyjoy et Sansa Stark. Si Jon Snow a failli le tuer, sa mort est bien pire.

San Stark le donne en pâture à ses chiens bien-aimés.

2. Walder Frey

Crédit : HBO

L’une des scènes les plus choquantes de Game of Thrones reste les Noces pourpres. Robb, Talisa et Catelyn Stark (ainsi que leur armée) se font assassiner. Une trahison orchestrée par Walder Frey.

En tant que personnage détestable, les fans ont adoré voir Arya Stark se venger du meurtre de son frère et de sa mère en lui tranchant la gorge.

1. Joffrey Baratheon

Crédit : HBO

Joffrey Baratheon reste sans nul doute l’un des personnages les plus détestés de Game of Thrones. Il a exécuté Ned Stark après avoir promis d’être clément mais a aussi torturé Sansa Stark et bien d’autres.

Finalement, le jeune garçon meurt empoisonné par Olenna Tyrell qui veut empêcher sa petite-fille d’avoir à épouser quelqu’un d’aussi cruel.

Source : ScreenRant