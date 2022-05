Google Pixel 6 vs Google Pixel 6a : quelles sont les différences ?

Le Google Pixel 6a a été annoncé lors de la conférence Google I/O. Moins cher que le Google Pixel 6, il présente toutefois quelques différences notables en termes de fiche technique. La différence de prix n’est vraiment pas négligeable non plus alors, est-il préférable d’économiser votre argent ou de le dépenser pour obtenir quelques fonctionnalités supplémentaires ?

Le Google Pixel 6a a est donc désormais officiel. Annoncé lors de la conférence Google I/O du 11 et 12 mai 2022, ce nouveau smartphone, que l’on attendait déjà depuis longtemps, profite entre autres d’un écran plus petit que le Pixel 6 — en 60 Hz — ainsi que d’une batterie moins généreuse. Alors bien sûr, nous n’avons pas encore testé le Pixel 6a puisqu’il vient tout juste d’être annoncé. Toutefois, tout porte à croire qu’il s’agira de l’un des meilleurs smartphones bon marché de l’année, tout comme le Pixel 5a avant lui.

Le Pixel 6, quant à lui, est l’un des meilleurs smartphones du moment, toutes catégories confondues. Mais avec certaines de ses fonctionnalités partagées avec le 6a, les arguments en faveur de son achat sont-ils affaiblis ? Le prix n’est pas non plus le même, puisque le Pixel 6 est disponible à 579 € et le Pixel 6a à 459 €. Alors, lequel faudra-t-il choisir entre les deux ? Comparatif.

Google Pixel 6 vs Google Pixel 6a : les fiches techniques

Pixel 6a Pixel 6 Prix 459 € 579 € Écran 6,1″ 6,4″ Taux de rafraîchissement 60 Hz 90 Hz Processeur Google Tensor Google Tensor RAM 6 Go 8 Go Stockage 128 Go 128 et 256 Go Caméras arrière 12,2 MP principal, 12 MP ultra large 50 MP large (f/1.85), 12 MP ultra large (f/2.2) Caméra frontale 8 MP 8 MP Batterie 4 410 mAh 4 614 mAh Vitesse de charge 18 W 30 W

Google Pixel 6 vs Pixel 6a : quels prix et disponibilités ?

Le Google Pixel 6 s’achète dès maintenant auprès de divers opérateurs et revendeurs, à partir de 579 € pour 128 Go de stockage. Le Pixel 6a sera mis en vente le 28 juillet 2022, au prix de 459 € en 128 Go. C’est une différence de 120 € donc, importante pour les utilisateurs aux budgets les plus serrés.

Google Pixel 6 vs Google Pixel 6a : un design similaire

Le Pixel 6 dispose de la fameuse barre horizontale à l’arrière, signature de cette génération, avec en son sein les différents capteurs photo. Il affiche un écran plat, avec une caméra au centre en poinçon, et un capteur d’empreintes digitales sous l’écran. Bien qu’il soit un peu plus petit dans l’ensemble, le Pixel 6a est similaire.

Notons toutefois que le Pixel 6a profite lui d’un dos en plastique, au lieu du verre pour le Pixel 6. Pour les couleurs, le Pixel 6 est disponible en Noir Carbone et Gris Océan. Le Pixel 6a profitera a priori de trois coloris, noir, blanc et vert.

Google Pixel 6 vs Pixel 6a : deux écrans différents

C’est la plus grande différence entre les deux smartphones : le Pixel 6 mesure 6,4 pouces, tandis que le Pixel 6a est un peu plus petit à 6,1 pouces. Le Pixel 6 utilise du Gorilla Glass Victus pour son écran, l’un des verres les plus résistants disponibles pour les smartphones. Le Pixel 6a utilise l’ancien Gorilla Glass 3, plus résistant que le verre ordinaire, mais qui peut se rayer et se casser plus facilement.

Enfin, les taux de rafraîchissement diffèrent. Le Pixel 6a dispose d’un taux de rafraîchissement de base de 60 Hz, tandis que le Pixel 6 utilise un affichage plus fluide, de 90 Hz. En dehors de cela, les deux partagent la même technologie OLED sous-jacente et la même résolution FHD.

Google Pixel 6 vs Pixel 6a : appareils photo

Il existe quelques similitudes entre les différentes matrices de caméras des Pixel 6 et Pixel 6a. Les deux téléphones utilisent le même appareil photo ultra large de 12 MP à l’arrière et le même appareil photo à selfie de 8 MP à l’avant. En revanche, le capteur principal de l’appareil photo, qui est de 50 MP sur le Pixel 6, est de 12,2 MP sur le Pixel 6a. Cela pourrait se traduire par un avantage en termes de détails et de luminosité pour les prises de vue du Pixel 6.

Les deux smartphones bénéficient des mêmes technologies d’IA liées à l’image. Toutefois, Google a présenté une nouvelle fonctionnalité avec le Pixel 6a : la gomme magique qui vous permet de reprendre des éléments sans avoir à les supprimer. Une mise à jour devrait permettre au Pixel 6 d’en profiter, à terme. Le mode Anti-flou, le mode Vision de nuit ou encore Real Tone seront tous les trois de la partie sur le Pixel 6a.

Côté vidéo, le Pixel 6a pourra filmer en 4K et Full HD en 30 et 60 FPS et 1080p à 30 FPS pour la caméra frontale. Les vidéos en slowmotion en 240 FPS sont également prévues.

Google Pixel 6 vs Pixel 6a : quelles différences en termes de batterie et de recharge ?

Le Pixel 6 profite d’une batterie conséquente de 4 616 mAh, là où le Pixel 6a affiche un modèle en 4 410 mAh. Ni le Pixel 6 ni le Pixel 5a ne sont réputés pour la durée de vie de leur batterie, alors le Pixel 6a pourrait bien lui aussi en pâtir sur cet aspect. Croisons les doigts pour que Google ait trouvé comment rendre la puce Tensor plus efficace en termes d’économie d’énergie.

Le Pixel 6 se charge jusqu’en 21 W avec un chargeur filaire, là où le Pixel 6a conserve l’ancien standard de 18 W du Pixel 5a. La charge sans fil reste, en revanche, exclusive au Pixel 6.

Google Pixel 6 vs Pixel 6a : quid des performances et de la 5G ?

Google nous avait surpris l’année dernière, en dévoilant le chipset propriétaire Google Tensor pour la série Pixel 6. Cette puce arrive aussi sur le Pixel 6a, offrant d’excellentes performances pour un smartphone de milieu de gamme. Il sera par ailleurs 5 fois rapide que le Pixel 5a, selon la firme de Mountain View.

Le Pixel 6a offre toutefois moins de RAM (6 Go) que le Pixel 6 (8 Go), ce qui pourrait impacter sa puissance globale. À quel point, ça, nous le verrons plus tard. En ce qui concerne l’espace de stockage, le Pixel 6a n’est disponible qu’en 128 Go, tandis que toute personne ayant besoin d’espace supplémentaire pourront opter sur le modèle en 256 Go du Pixel 6.

Pour la 5G, le Pixel 6a et le Pixel 6 offrent par défaut la 5G inférieure à 6 GHz, avec mmWave sur certains modèles.

Google Pixel 6 vs Google Pixel 6a : Android 12 et Android 13 au menu

Android 12 est installé sur sur les Pixel 6 et Pixel 6a par défaut. Cependant, comme il s’agit des smartphones de Google, vous pourrez installer Android 13 dans un avenir proche. Profitons-en enfin pour indiquer que Google a promis 5 ans de support en termes de sécurité pour le Pixel 6, tout en gardant cet engagement pour le Pixel 6a.