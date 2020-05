Google vous aide à respecter la distanciation sociale avec l’outil de réalité augmentée Sodar

Google Sodar est la nouvelle expérience en date du géant américain à propos de la pandémie de Covid-19 et les gestes barrières à suivre. Sodar est un outil qui utilise la réalité augmentée pour vous aider à visualiser la distance qui vous sépare des autres.

Crédit : Tumisu / Pixabay

Avec la crise sanitaire actuelle, la distanciation sociale est obligatoire ou fortement préconisée à travers le monde. D’ailleurs, si vous avez remarqué, le gouvernement français a récemment remplacé le terme de distanciation sociale par distanciation physique. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il ne veut pas véhiculer l’idée d’un déchirement social avec sa famille et ses proches. Quoi qu’il en soit, tous ces termes signifient exactement la même chose. On pourrait même parler d’éloignement sanitaire. Même avec le déconfinement, il est impératif de ne pas relâcher la garde et de continuer à respecter les gestes barrières. Google a donc créé une nouvelle expérience du nom de Sodar.

Le chien robot de Boston Dynamics fait respecter la distanciation sociale à Singapour

Sodar est un outil gratuit très simple d’accès

L’outil Sodar est seulement disponible sur les appareils Android en passant par Chrome. Pour réussir à mesurer la distance qui vous sépare des autres, il utilise l’interface de programmation WebXR qui mesure les 2 mètres de distanciation sociale par rapport à votre environnement. Ainsi, c’est très facile de savoir si quelqu’un est un peu trop pressé de rentrer au supermarché et se tient trop proche de vous. Ou alors, si vous vous situez dans un environnement différent et que ce n’est pas évident d’évaluer la distance à l’œil nu. Dans tous les cas, il suffit de lancer Sodar pour que l’outil vous donne une idée de l’éloignement à respecter.

Les animaux doivent aussi respecter la distanciation sociale aux États-Unis

En effet, puisqu’il utilise la réalité augmentée, Sodar n’affiche pas toujours des lignes bien précises. C’est pourquoi nos confrères de 9to5Google l’ont testé en conditions réelles. Il s’avère que l’outil est dans l’ensemble très correct. Sodar va tracer un cercle virtuel autour de la position de votre smartphone en main avec un rayon de 2 mètres.

Crédit : Google

Accéder à Sodar est un réel jeu d’enfants. Si vous ouvrez le site depuis un ordinateur, l’outil vous affiche un code QR à scanner avec votre smartphone. Une fois le site lancé sur un appareil compatible, vous cliquez sur « Launch » puis acceptez la demande d’autorisation pour utiliser la réalité augmentée. Ensuite, il vous faudra pointer votre smartphone vers le sol pour la calibration. Et voilà, Sodar est prêt pour vous aider à respecter la distanciation sociale pendant la crise sanitaire.

L’application StopCovid définitivement validée, disponible dès le 2 juin ?

Source : 9to5Google