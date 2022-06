Grosse faille de sécurité sur Windows, téléchargez vite la mise à jour !

Microsoft vient de corriger d’épineuses failles de sécurité sur l’ensemble des versions de Windows. Il est donc vivement recommandé d’installer sans plus attendre la dernière mise à jour.

Windows est un aimant à pirates – Crédit : Microsoft

Mettre à jour son système d’exploitation est une action essentielle pour être protégé par les derniers correctifs de sécurité. Illustration dernièrement sur les différents OS de Microsoft (de Windows 7 à Windows 11). Le constructeur a dû s’attaquer à la vulnérabilité zero day nommée Follina qui se met en route en ouvrant un document Word infecté.

Cette faille prend la forme d’un bug d’exécution de code à distance de Microsoft Windows Support Diagnostic Tool (MSDT). Les pirates peuvent ensuite exécuter du code arbitraire dans les applications via l’outil, installer des programmes malveillants, modifier ou supprimer des données. Et même créer un nouveau compte Windows avec des droits d’utilisateur compromis sur le PC concerné.

Windows, terrain de chasse propice pour les pirates

D’après les chercheurs de Proofpoint, la vulnérabilité a été exploitée par des pirates chinois qui l’ont utilisée pour acheminer des fichiers vérolés à des Tibétains. En outre, des agences gouvernementales américaines et européennes ont été ciblées. Toujours est-il que d’autres cybercriminels avisés pourraient tirer profit de l’exploit sur des PC non-corrigés. D’où l’importance de mettre à jour votre système sans plus tarder.

Si vous avez configuré les mises à jour automatiques, il y a de fortes chances que vous soyez déjà protégé. Dans le cas contraire, assurez-vous d’être protégé par le dernier patch qui résout d’ailleurs 55 vulnérabilités au total. À noter toutefois que seule Follina a été massivement exploitée, selon le géant de Redmond.

Pour forcer l’installation du correctif, rendez-vous dans les Paramètres, section Mise à jour et sécurité. Accédez ensuite à Windows Update puis cliquez sur Rechercher les mises à jour. Et pour accroître encore plus votre protection, n’hésitez pas à opter pour une suite de sécurité anti-malwares.