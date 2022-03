Halo en série TV : les 23 kilos de l’armure de Master Chief sont difficiles à porter, confie l’acteur

La série télévisée Halo arrivera le 24 mars sur Paramount+ et Canal+ en France. En attendant l’arrivée de Master Chief sur petit écran qui dévoilera son visage pour la première fois depuis plus de 20 ans, l’acteur Pablo Schreiber a révélé une anecdote de tournage. L’acteur canadien connu pour ses rôles dans Orange Is The New Black et Sur écoute incarne le Spartan John-117, aka Master Chief lui-même.

Master Chief dans la série Halo – Crédit : Paramount+

Le rôle de Master Chief n’était pas évident à jouer pour Pablo Schreiber. Et pour cause, l’armure de l’un des plus célèbres soldats des jeux vidéo n’est pas aussi facile à porter que l’on pourrait penser. Selon Pablo Schreiber, le costume de Master Chief pèse près de 23 kilos.

L’amure de Halo n’est pas évidente à porter pour les acteurs de la série

Dans la franchise Halo, Master Chief ne retire jamais son armure Mjolnir, mais il y a eu plusieurs modèles au fil des jeux. Dans Halo Infinite qui est le dernier opus en date, Master Chief porte par exemple une armure Mjolnir GEN3. Lors d’une récente interview accordée à THR, Pablo Schreiber a révélé les difficultés rencontrées pour donner vie au fameux personnage.

En parlant de l’armure, l’acteur a expliqué que : « c’est 50 livres [environ 23 kg] de plastique et la combinaison est destinée à vous rendre surhumain – elle décuple les performances du Spartan. En réalité, c’est le contraire, c’est un défi de manipuler un costume encombrant et de trouver des moyens pour que le personnage ait l’air super performant pendant le tournage ».

Pablo Schreiber n’est pas le seul acteur du casting à avoir rencontré cette difficulté sur le plateau de tournage. Le mois dernier, Bokeem Woodbine qui interprète Soren-066 avait fait une révélation similaire. « C’était intense, vous savez, mettre ça tous les jours. Ce n’était pas facile. J’ai dû me promener avec un gilet lesté pendant environ un mois et demi juste pour trouver une sorte de, vous savez, un minimum de mouvement », s’était-il confié. En tout cas, la série Halo est l’une des adaptations de jeux vidéo les plus attendues. Nous vous avons d’ailleurs préparé un récapitulatif des informations importantes à savoir sur Halo avant sa diffusion la semaine prochaine.

Source : Screen Rant