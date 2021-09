Harry Potter : Daniel Radcliffe nie avoir cassé plus de 100 baguettes magiques

Crédit : Warner Bros.

Harry Potter est l’une des plus grandes franchises au monde, adapté des romans de J.K. Rowling. Si le sorcier a tiré sa révérence au cinéma, son interprète est régulièrement questionné à propos du rôle d’une vie. Daniel Radcliffe révélait notamment trouver son jeu un chouïa mauvais ou encore la plus incroyable des cascades tournées. Et aujourd’hui, le jeune acteur revient sur une rumeur récurrente. L’information selon laquelle Daniel Radcliffe a cassé plus de 100 baguettes magiques sur le tournage des films Harry Potter. En interview, l’homme estime qu’il s’agit « d’une rumeur que je souhaite dissiper ».

Daniel Radcliffe affirme avoir cassé 20 baguettes magiques, grand maximum

Harry Potter occupe une place importante dans la culture pop. Les Animaux Fantastiques, son spin-off, cartonne au cinéma et beaucoup attendent le jeu vidéo Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. Et en interview, Daniel Radcliffe nie la rumeur selon laquelle il aurait cassé plus de 100 baguettes sur les tournages des films. Une rumeur partagée sur Twitter par beaucoup.

Il y a une chose que je vois parfois sur Twitter. Un fait étonnant ou une anecdote bizarre selon laquelle j’ai cassé plus de 100 baguettes magiques. Ou soixante baguettes, sur le tournage. Il n’y en a pas eu tant que ça. J’avais l’habitude de les utiliser et de tambouriner sur ma jambe avec… Et possiblement, vous savez, vous les usez et elles cassent. Mais non, il n’y en a pas eu tant que ça. Je pense qu’il y en a 20 maximum. – Daniel Radcliffe

Il est logique que Daniel Radcliffe ait cassé au moins 20 baguettes magiques. Après tout, l’acteur a tourné entre 2001 et 2011, soit dix ans. Récemment, l’acteur a fait d’autres confidences sur le tournage de Harry Potter.

Daniel Radcliffe a notamment expliqué que son opus préféré est L’Ordre du Phoenix. La raison ? Le jeune homme était assez âgé pour profiter pleinement du tournage avec l’un de ses acteurs préférés, Gary Oldman. Ce dernier joue Sirius Black, l’oncle du sorcier.

Harry Potter, dix ans après sa conclusion, est toujours adoré par des millions de fans dans le monde. L’univers du sorcier a marqué plusieurs générations de spectateurs. Aujourd’hui, la Warner ne prévoit pas de reboot. Il faut dire que passer après la franchise cinématographique risque d’être compliqué.

Source : ScreenRant