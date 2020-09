Hogwarts Legacy : le RPG en monde ouvert dans l’univers d’Harry Potter se dévoile dans un trailer PS5

À l’occasion du PlayStation 5 Showcase, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard s’est dévoilé dans un trailer. Poudlard ouvrira ses portes aux apprentis sorciers et sorcières en 2021 sur consoles et PC pour leur faire découvrir l’univers d’Harry Potter.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard – Crédit : Warner Bros Games

Les passionnés des romans et des films d’Harry Potter attendaient ce jeu depuis déjà quelque temps. Warner Bros Games vient de le confirmer. Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard verra le jour sur Xbox Series X / S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC en 2021. L’éditeur nous a révélé les premières images du jeu développé par le studio suédois Avalanche.

Le jeu tant attendu des fans de l’univers d’Harry Potter est officiel

Le trailer nous met directement dans l’ambiance dès les premières secondes. Le joueur incarne un apprenti sorcier ou sorcière qui fait sa rentrée à Poudlard à la fin des années 1800. Les aventures auront donc lieu bien avant celles d’Harry Potter et de ses amis. Comme la voix off nous l’explique, il sera possible de concocter des potions magiques, dompter des animaux fantastiques et, bien évidemment, de lancer une multitude de sorts différents à l’aide de sa baguette magique.

L’aventure ne se limitera pas à l’enceinte de Poudlard. Hogwarts Legacy étant un RPG en monde ouvert, le joueur pourra affronter des hordes de monstres ou même explorer de nouvelles contrées à dos de cheval volant. De plus, il sera apparemment possible de faire de son personnage un bon ou un méchant sorcier. En effet, le trailer dévoile que « l’aventure qui vous attend révèlera quelles sont vos véritables valeurs ».

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est donc la prochaine adaptation vidéoludique de la franchise Harry Potter après le jeu mobile en réalité augmentée Harry Potter : Wizards Unite sorti en 2019. D’ailleurs, Hogwarts Legacy n’est pas le seul jeu à avoir été présenté au PS5 Showcase. En plus d’avoir enfin révélé les prix de ses deux consoles, Sony a officiellement annoncé l’exclu PS5 God of War Ragnarok.

Source : CBR