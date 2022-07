House of the Dragon : Emma D’Arcy fait de grosses révélations sur son personnage

Emma D’Arcy a décroché le rôle convoité de Rhaenyra Targaryen dans House of the Dragon. La comédienne partage quelques détails croustillants sur cette expérience.

La série House of the Dragon, dont on a découvert le trailer en mai dernier, risque d’être bien loin de Game of Thrones. En effet, quelques images ont été publiées, notamment des différents personnages. Emma D’Arcy va jouer le rôle de la Princesse Rhaenyra Targaryen. Selon Ryan Condal, le showrunner, ce personnage est le plus important de la série. La jeune femme s’est confiée dans une interview pour Entertainment Weekly. Elle se souvient de son audition, qu’elle n’a pas prise au sérieux, au début. Lorsque Ryan Condal et Miguel Sapochnik lui ont demandé si elle avait une perruque, elle a fait au mieux.

Emma D’Arcy dans le rôle de la Princesse Rhaenyra Targaryen Crédit : HBO

La future protagoniste principale de House of the Dragon raconte : « Tout ce que j’avais, c’étaient quelques extensions de cheveux. » Emma D’Arcy poursuit : « Avec mon ami.e, nous avons essayé pendant 24 heures. […] Nous avons envoyé ces photos à Miguel, persuadés que ça irait. Et il a dit ‘Pourriez-vous continuer à essayer ?’. Nous avons donc fait ça jusqu’à ce que nous arrivions à donner l’illusion que j’avais les cheveux longs. Et ensuite, à chaque fois que je devais enregistrer après ça, je m’asseyais devant la télé, et mon ami.e me posait les extensions pendant une heure et demie. »

Rhaenyra est un personnage exceptionnel

Selon Emma D’Arcy, Rhaenyra Targaryen est un personnage « qui repousse les limites de la féminité ». C’est une princesse qui endosse un rôle réputé pour être celui des héritiers mâles dans l’univers de la série. Apporter la coupe de son père ou chevaucher un dragon, par exemple, ne sont pas des choses que les femmes ont l’habitude de faire. La comédienne ajoute que la princesse est « obnubilée par la masculinité », et s’agrippe à son rôle d’héritière du trône. Cela suggère d’ailleurs que House of the Dragon pourrait réparer les erreurs commises par Game of Thrones concernant les femmes.

L’interprète de Rhaenyra Targaryen ajoute : « C’est comme si elle avait un doppelgänger. » Emma D’Arcy poursuit : « Le doppelgänger est Rhaenyra, mais en version mâle, et aurait accès à toutes les choses qu’elle désire. » Mais la princesse ne lutte pas seule dans ce monde dominé par les hommes. Sa meilleure amie, Alicent Hightower, sera portée à l’écran par Olivia Cooke, qui a confié l’an dernier que le tournage du show était « fou». Même si House of the Dragon est inspirée de Fire and Blood de George R. R. Martin, la série sera différente du romanpar. En effet, l’adaptation laissera la possibilité aux femmes de partager leur point de vue. Cela va changer par rapport aux faits rapportés par les historiens mâles de Westeros !

Source : IGN