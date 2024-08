House of the Dragon : ne téléchargez surtout pas ce mystérieux épisode de la saison 2, vous risquez gros

Vous êtes déjà nostalgique de House of the Dragon ? Ne vous laissez pas piéger ! Un neuvième épisode soi-disant inédit a émergé sur les sites de torrents. Il s’agit d’une campagne malveillante visant à infecter votre ordinateur, la saison 2 ne comportant que 8 chapitres.

Après avoir dévoré la saison 2 de la série House of the Dragon, les aficionados de la franchise attendent de pied ferme la suite des festivités. Celle-ci n’est toutefois pas prévue pour tout de suite, la troisième saison risquant d’arriver seulement en 2026 au plus tôt. En attendant, certains individus malintentionnés tentent d’appâter les fans les plus impatients pour les mener tout droit dans un piège.

A la fin de la diffusion des huit épisodes de la saison 2, des suiveurs de la série ont imaginé à quoi pourrait ressembler un hypothétique neuvième épisode. Sur le ton de l’humour, plusieurs idées de scénario ont ainsi émergé sur les réseaux sociaux comme sur Reddit. Sauf que cela a probablement induit en erreur certains internautes qui ont cru à l’existence d’un énième chapitre bonus. D’autres ne savaient tout simplement pas que la saison 2 se limitait à huit épisodes.

House of the Dragon : un malware se cache derrière ce faux épisode de la saison 2

Un contexte favorable pour les pirates. Comme le rapporte Torrent Freak, certains sites de torrent réputés ont mis en ligne un faux épisode de House of the Dragon avec notamment l’intitulé suivant : “House.of.the.Dragon.S02E09.1080p.WEB.h264-ETHEL.mkv”. Ce dernier inclut en outre un fichier LNK. En l’ouvrant, les internautes malheureux libèreront un cheval de Troie sur leur ordinateur. Avec toutes les conséquences désastreuses que cela implique.

Ce torrent frauduleux a été diffusé sur plusieurs sites. Il existe aussi des variantes douteuses à l’instar du torrent “House.of.the.Dragon.S02E09.720p.WEB.H264-NHTFS.mkv” qui intègre également un fichier LNK. Si Torrent Galaxy s’est empressé de le supprimer, interdisant au passage l’ajout de fichiers LNK aux torrents, le faux épisode vérolé est toujours accessible sur d’autres plateformes en ligne. Les internautes les plus naïfs risquent ainsi encore de se faire avoir.

Ce n’est pas la première fois que des pirates profitent de la popularité d’une série pour lancer une campagne malveillante. Les malfrats tentent régulièrement de diffuser leurs malwares dans des épisodes faussement inédits proposés notamment sur les sites de torrent. Outre le fait de contrevenir à la loi, les internautes risquent ainsi d’ouvrir la porte aux programmes malveillants.