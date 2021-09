Hubble a repéré ce qui ressemble à un sabre laser

Le télescope Hubble a repéré et pris un cliché d’un phénomène spatial rare qui ressemble à la « lame » d’une arme Jedi. Bien évidemment, il ne s’agit que d’une ressemblance et non d’un vrai sabre.

S’il y a bien une chose qui a fait et fait toujours rêver de nombreux fans de Star Wars, en dehors de la Force permettant de déplacer des objets sans les toucher et de soumettre les esprits faibles à sa volonté, c’est bien l’arme des Jedi. Des fans ont même reproduit cette arme noble d’une époque civilisée.

Crédit : NASA

Cette fois, c’est Hubble qui a repéré dans l’espace un phénomène rarement observé, mais connu des scientifiques, qui a des allures de sabres laser. Pas de photos exclusives du nouveau produit Disney, qui devrait bientôt sortir, bien que cela se passe dans une galaxie fort fort lointaine.

Un objet de Herbig-Haro

Cette projection lumineuse est ce que les scientifiques appellent : objet de Herbig-Haro. Souvent simplifiés en objets HH, ils doivent leur nom aux astronautes Guillermo Haro et George Herbig suite aux travaux qu’ils ont menés sur ces objets vers la fin des années 40. L’existence des objets HH a été cependant découverte une cinquantaine d’années plus tôt par Sherburne Wesley Burnham.

Ce sont de petites nébuleuses que l’on retrouve le plus souvent à proximité d’étoiles naissantes. La matière éjectée par les astres en formation traverse à grande vitesse (plusieurs centaines de kilomètres par seconde) les nuages de gaz et de poussières à proximité.

Ces frictions donnent naissance à des ondes lumineuses qui présentent un spectre particulier notamment avec des raies très prononcées pour l’hydrogène, le soufre et l’oxygène. L’autre particularité de cette émission est d’être « éphémère ». En effet, sa durée de vie est de quelques milliers d’années au maximum et son évolution est observable, même sur une courte période.

Hubble n’en est pas à son coup d’essai

Ce n’est pas la première fois qu’Hubble observe un objet HH. En 2015, juste avant la sortie de Star Wars : le réveil de la force, la NASA avait publié les images de HH-24. Cette manifestation ressemblait au double sabre manié par Dark Maul.

L’objet observé par le télescope a été nommé HH111 et se situe dans la constellation d’Orion. Contrairement à HH-24, l’objet prend une teinte bleue qui n’est pas sans rappeler le sabre d’Anakin que récupère Luke au début de son périple.

Une nouvelle image magnifique fournie par un télescope Hubble qui revient d’une panne importante survenue un peu plus tôt cette année. Il ne reste plus qu’à souhaiter qu’il puisse continuer à nous fournir d’aussi belles images le plus longtemps possible.

