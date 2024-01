Il achète un processeur Ryzen haut de gamme à moins de 6$ et fait l’affaire du siècle

©AMD

Les composants informatiques servant à monter un PC gamer sont généralement très onéreux. Pourtant, il est possible de faire de véritables bonnes affaires, comme en témoigne l’achat d’un Intel Core i9 pour moins de 9 euros trouvé dans un bac à promo.

Dans un cas de figure étrangement similaire, un père de famille vient de dénicher la perle rare : un CPU AMD Ryzen 7 5800X pour moins de 6 dollars. Bien qu’il date de quelques années, le Ryzen 7 5800X a été présenté par AMD en 2020, il reste un processeur d’excellente qualité.

L’achat de ce Ryzen 7 est une affaire en or

En général, ce genre de CPU est bien plus coûteux (entre 200 et 400 euros). Le retrouver à 5,99 dollars relève d’une chance insolente. Comme dit plus haut, le Ryzen 7 5800X est un CPU parfaitement acceptable qui permet de jouer aux jeux les plus récents sans trop de problèmes.

En effet, le processeur utilise l’architecture Zen 3 d’AMD et propose des performances élevées. Principalement pensé pour le gaming, le CPU est capable d’atteindre une fréquence comprise entre 3,8 GHz et 4,7 GHz.

L’achat de ce Ryzen 7 ne relève donc pas de la simple bonne affaire, l’étiquetage du CPU est certainement le résultat d’une erreur du magasin d’occasion. Sans chance, il aurait été impossible de trouver ce genre de produit à un prix si modique.

Il est parfois difficile pour un néophyte d’acheter les bons composants pour un ordinateur. Dans un cas de figure tout à fait inverse à celui du Ryzen 7 5800X, l’expérience d’un autre père de famille a été beaucoup moins agréable.

Tout le monde n’a pas la chance de se payer un Ryzen 7 à ce prix là

En effet, celui-ci s’est fait arnaquer lors de l’achat d’un PC gamer pour son fils, pour au final se retrouver avec des composants vieux de plus de dix ans. Il convient donc de rester sur ses gardes lorsque ce genre d’occasion se présente.

Dans ce genre de cas, sans pouvoir examiner le produit au préalable, il est impossible de se rendre compte de l’état de son achat. Si l’acheteur du Ryzen 7 affirme que le processeur est en excellent état, il n’est pas impossible de se retrouver avec un produit défectueux ou daté.

Avoir une bonne connaissance des composants d’ordinateur est donc une nécessité. Cela permet à la fois de repérer les bonnes affaires mais aussi d’éviter de se faire flouer. Le montage d’un PC reste une affaire délicate pour certains, se renseigner sur le sujet en amont d’un achat est donc une excellente idée.

Quoi qu’il en soit, l’achat de ce processeur Ryzen 7 risque de faire de nombreux jaloux. Il est très rare de tomber sur une occasion aussi incroyable, même quand on écume internet à la recherche des meilleures affaires possibles.

