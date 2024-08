Intel propose dès maintenant le Wi-Fi 7 dans Windows 11, qui peut en profiter ?

Crédit : Intel

À mesure que nous rapprochons de la sortie publique de Windows 11 24H2, les fabricants de matériel commencent à mettre leurs composants à jour pour accueillir les nouvelles fonctionnalités de l’OS. Parmi elles figure le Wi-Fi 7 : Intel a publié un nouveau pilote pour ses cartes réseau qui ajoute la prise en charge du nouveau protocole dans Windows 11 24H2.

Le Wi-Fi 7 dans Windows 11 est réservé à quelques élus

Le Wi-Fi 7, c’est le réseau sans fil du futur. Il propose des vitesses plus rapides, une meilleure connectivité et une capacité à gérer davantage de trafic. Officialisé depuis 2018, il aura fallu attendre jusqu’à maintenant pour qu’il se démocratise un peu. Et encore, seuls les appareils les plus récents peuvent y prétendre.

En effet, le Wi-Fi 7 dans Windows 11 n’est pas à la portée de tous. En France, il faudra tout d’abord être abonné à Free avec une Freebox Ultra, la plus chère de toutes les offres du FAI. Free a depuis ajouté le support du standard sur la Freebox Pop, malheureusement dans une forme tronquée puisqu’elle n’offre pas les bandes 6 GHz. Pour les autres FAI, rien n’est encore proposé.

Ensuite, Intel prépare le terrain pour l’arrivée de Windows 11 24H2 et de ses nombreuses améliorations. Actuellement, seuls les PC Copilot+ équipé de puces Snapdragon ont droit à la version stable de l’OS. Sinon, le support du Wi-Fi 7 est déjà disponible dans la canal Canary de la bêta de Windows, mais nous ne recommandons pas son installation aux utilisateurs non-avisés.

Comment savoir si ma carte réseau Intel est compatible ?

Il faudra ensuite être équipé d’une carte réseau Intel compatible avec le Wi-Fi 7. Ce n’est pas gagné, puisqu’il n’y en a que trois :

Intel Wi-Fi 7 BE202

Intel Wi-Fi 7 BE201

Intel Wi-Fi 7 BE200

Si vous ne connaissez pas la version de votre carte, vous pouvez vous rendre dans Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi > Propriétés du matériel. Là, vérifiez la description sur cet écran :

Capture d’écran Tom’s Guide

Comme vous pouvez le voir, le matériel de votre serviteur n’est compatible qu’avec le Wi-Fi 6, avec sa modeste carte AX201. Privé de Wi-Fi 7 ! Toutefois, le nouveau pilote 23.70.2 d’Intel est compatible avec bien d’autres cartes, auquel il apporte “des mises à jour fonctionnelles et de sécurité“. Les voici :

Intel Wireless-AC 9560

Intel Wireless-AC 9461/9462

Intel Wireless-AC 9260

Intel Wi-Fi 6E AX411

Intel Wi-Fi 6E AX211

Intel WI-Fi 6E AX210

Intel Wi-Fi 6 AX203

Intel Wi-Fi 6 AX201

Intel Wi-Fi 6 AX200

Intel Wi-Fi 6 AX101

Le rédacteur de cet article est donc bien éligible à la mise à jour. Intel précise qu’il est également possible que d’autres problèmes mineurs soient résolus, avec un impact positif sur les performances, la stabilité ou “des fonctionnalités spécifiques au fournisseur” qui ne sont pas répertoriées dans le changelog. Les utilisateurs éligibles sont donc encouragés à installer le driver au plus vite.