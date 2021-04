iPad Pro 2020 ou 2021 : quelles sont les différences ?

Apple a dévoilé une nouvelle gamme d’iPad 2021. En plus d’être beaucoup plus puissant, le modèle le plus onéreux apporte également des éléments importants d’autres produits d’Apple, comme un écran mini-LED, une première sur une tablette.

La nouvelle génération d’iPad est une véritable révolution sur le marché des tablettes, à condition d’opter pour la version 12,9 pouces. Alors qu’apporte-t-elle de plus que l’iPad Pro de 2020 ?

iPad Pro 2021 – Crédit : Apple

Tout d’abord, il faut noter que le nouvel iPad Pro 2021 est beaucoup plus puissant que la génération précédente. Il ne s’agit pas d’une amélioration classique, puisque l’iPad Pro 2021 est équipé de la nouvelle puce M1 présente dans le MacBook Air, le MacBook Pro que nous avions pu tester, le MacBook mini et le nouvel iMac, qu’Apple a présenté durant la même Keynote.

Cette génération est donc la première à ne pas utiliser une puce A. Selon Apple, la puce M1 permet à la tablette de profiter d’un gain de performances de 50 % par rapport à l’ancienne génération, et d’un gain de 40 % au niveau des graphismes. De plus, la tablette peut utiliser jusqu’à 16 Go de RAM et 2 To de stockage, contre 6 Go de RAM et 1 To sur la génération précédente.

L’écran du nouvel iPad Pro 12,9 pouces est beaucoup plus lumineux

La principale nouveauté sur le nouvel iPad 12,9 pouces est son écran mini-LED, qu’Apple appelle écran Liquid Retina XDR. Il a une luminosité de pointe de 1 600 nits et une luminosité standard de 1 000 nits, soit beaucoup plus que la génération précédente.

Concernant la batterie, on ne sait pas vraiment si celle-ci sera différente. La puce M1 consomme beaucoup plus d’énergie que la puce A12Z, mais Apple a tout de même promis un jour d’autonomie. Cependant, le nouvel iPad peut être configuré pour être compatible 5G. Cela améliorera les débits, mais limitera également son autonomie.

Enfin, on peut noter que le nouvel iPad Pro est doté d’un capteur selfie ultra grand-angle de 12 mégapixels qui prend en charge la fonctionnalité Center Stage. Celle-ci est capable de garder le sujet au centre de la vidéo, même si celui-ci se déplace. Le capteur selfie de la génération précédente n’est que de 7 MP, et ne permet pas la fonctionnalité Center Stage. On peut aussi noter que le nouvel iPad offre un port USB-C 4 Thunderbolt 3, qui permettra de brancher des écrans secondaires.

Apple ne vend plus d’iPad Pro 2020, mais vous pouvez toujours en trouver chez des revendeurs tiers. Ceux-ci affichent actuellement le nouveau modèle 12,9 pouces à 1219 euros, contre 1119 euros pour l’iPad Pro 2020 12,9 pouces. La version de 11 pouces est moins intéressante, mais aussi moins chère. Pour l’instant, on ne constate pas de différences de prix avec le modèle de 2020, il faut donc mieux opter pour la nouvelle version si vous désirez acheter une nouvelle tablette.

Source : 9to5Mac