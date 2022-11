iPhone 14 Pro et Pro Max : leur production est ralentie en Chine à cause des restrictions anti-Covid

Alors que les fêtes de fin d’année approchent, les iPhone 14 Pro et Pro Max seront plus difficiles à obtenir. Apple prévient que leur livraison aura des « temps d’attente plus longs » à cause des restrictions anti-Covid mises en place dans l’usine en Chine.

Les nouveaux iPhone 14 Pro et Pro Max ne seront peut-être pas tous sous le sapin en cette fin d’année. Apple prévient qu’il faut s’attendre à un délai pour les livraisons des iPhone 14 Pro et Pro Max. La production des deux smartphones haut de gamme est considérablement ralentie par les restrictions anti-Covid en Chine. En effet, l’usine chinoise qui les produit est actuellement obligée de fonctionner à « une capacité considérablement réduite ».

L’iPhone 14 Pro © James Yarema / Unsplash

De nouvelles restrictions anti-Covid en Chine ont entraîné la fermeture ou le ralentissement de plusieurs usines. Celle qui produit l’iPhone se trouve à Zhengzhou, dans la province du Henan. Avec la politique « zéro Covid » de la Chine, les usines où un cas est détecté doivent fonctionner en « boucles fermées ». Cela signifie que les travailleurs doivent s’isoler et ne peuvent plus sortir de l’usine. Ils vivent dans des dortoirs coupés du monde extérieur.

La production des iPhone 14 Pro et Pro Max n’arrive pas à suivre la forte demande

Apple a expliqué que : « nous continuons à voir une forte demande pour les modèles d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max. Cependant, nous prévoyons maintenant des livraisons d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max inférieures à ce que nous avions prévu auparavant et les clients connaîtront des temps d’attente plus longs pour recevoir leurs nouveaux produits ».

Le ralentissement de la production d’iPhone 14 Pro et Pro Max en Chine est d’autant plus embêtant pour Apple que c’est l’iPhone qui se vend le mieux. En effet, les résultats trimestriels de la firme de Cupertino ont révélé que les ventes de l’iPhone 14 ne sont pas à la hauteur des attentes. Celles de l’iPhone 14 Plus sont même décevantes et sa production a été réduite. Par contre, l’iPhone 14 Pro que nous avons testé et l’iPhone 14 Pro Max se vendent très bien.

Ce n’est pas la première fois que la pandémie de Covid-19 impacte la chaîne d’approvisionnement d’Apple. La production de l’iPhone a souvent été ralentie au cours des deux dernières années à cause des restrictions anti-Covid. Néanmoins, cet incident doit être particulièrement grave pour qu’Apple en parle officiellement. En tout cas, le magasin français d’Apple en ligne indique une livraison estimée entre 3 à 4 semaines pour l’iPhone 14 Pro et Pro Max.

Source : 9to5Mac