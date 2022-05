iPhone : ce réglage caché va révolutionner vos appels

L’iPhone SE – Crédit : Tom’s Guide

C’est une situation qui arrive fréquemment. Vous lancez un appel audio ou vidéo alors que vous vous trouvez dans un environnement bruyant. Votre (ou vos) contact(s) peinent ainsi à vous entendre distinctement, le bruit de fond prenant le dessus sur votre douce voix. Heureusement, Apple a déployé une fonctionnalité salvatrice. Si vous possédez un iPhone tournant sous iOS 15, vous pouvez améliorer sensiblement le confort d’écoute de vos interlocuteurs.

La Pomme a introduit l’isolement de la voix dans le dernier OS. Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité réduit le bruit de fond capté par le microphone de votre appareil. Les autres sons environnants étant filtrés, votre voix résonnera ainsi avec plus de clarté, du tout bon pour vos correspondants au bout du fil.

iPhone : comment isoler votre voix

Lancez un appel FaceTime.

Ouvrez le centre de contrôle puis touchez Micro Standard.

Optez pour l’option Isolement de la voix .

Le bruit de fond est désormais filtré. Si au contraire vous souhaitez l’intégrer dans vos appels (par exemple pour faire rager vos amis avec le clapotement de la mer), il suffit de sélectionner Large spectre depuis le même menu. Pour finir, sachez qu’il est possible d’utiliser l’isolation sur des applications tierces à l’instar de WhatsApp, Instagram et Snapchat. Il n’est toutefois pas possible d’en profiter si vous passez un appel basique.

Voici les modèles d’iPhone qui prennent en charge cette fonctionnalité bien pratique : iPhone XR, XS, XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, tous les iPhone 12 et 13 et l’iPhone SE de seconde et troisième génération.

