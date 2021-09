iOS 15 : la mise à jour sera disponible le 20 septembre

Après avoir dévoilé le nouvel iPhone 13 qui est plus rapide, plus autonome et plus efficace, Apple a annoncé l’arrivée d’iOS 15 dès le 20 septembre prochain. La nouvelle version du système d’exploitation mobile sera donc disponible quelques jours avant la sortie officielle de l’iPhone 13 qui est le 24 septembre.

iOS 15 – Crédit : Apple

En plus d’iOS 15, Apple déploiera aussi iPadOS 15 et watchOS 8 avant la sortie de la Watch Series 7 qui a un écran plus grand et une autonomie accrue et celle du nouvel iPad 2021 qui conserve le design du modèle précédent. Bien entendu, les mises à jour vers iOS 15, iPadOS 15 et watchOS 8 seront gratuitement disponibles pour tous les appareils d’Apple compatibles.

Les fonctionnalités d’iOS 15 améliorent FaceTime et renforcent la productivité

Les nouveautés principales d’iOS 15 concernent FaceTime et la productivité des utilisateurs. En effet, la fonctionnalité Focus vous permet de filtrer les notifications que vous recevez en fonction du scénario. Par exemple, vous pouvez personnaliser les notifications quand vous dormez, quand vous travaillez et quand vous êtes en vacances. Cela permet de donner la priorité aux choses importantes qui dépendent du contexte dans lequel vous vous trouvez.

De plus, iOS 15 permet aussi de regrouper toutes les notifications et de les afficher à un moment précis que vous choisissez. Ainsi, vous passez moins de temps à vérifier votre smartphone pour des notifications inutiles ou qui ont peu d’importance. Au niveau de FaceTime, vous pouvez enfin appeler vos contacts qui sont sur Android.

iOS 15 va aussi introduire une nouvelle vue 3D de l’application Plans pour renforcer l’immersion de la navigation. Une autre nouveauté concerne l’appareil photo qui se dote de la fonctionnalité Live Text pour reconnaître le texte d’une photo et le traduire. Pour le moment, Apple a repoussé la sortie de la fonctionnalité SharePlay prévue pour iOS et macOS qui permet de regarder des films et écouter de la musique dans les appels FaceTime.

Enfin, Apple n’a pas encore annoncé de date de sortie pour macOS Monterey qui permettra notamment d’augmenter l’autonomie de votre MacBook avec un nouveau mode économie d’énergie. Universal Control est une autre fonctionnalité très attendue de macOS Monterey. Elle permettra aux utilisateurs d’utiliser un seul clavier et une seule souris pour contrôler plusieurs Macs ou un Mac et un iPad en même temps.

Source : Gizmodo