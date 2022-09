James Bond : comment la franchise va-t-elle s’adapter à la mort d’Élizabeth II ?

Cela fait plus de 60 ans que James Bond se bat pour la reine et son pays à l’écran. Mais que va devenir la franchise après la mort d’Élizabeth II ? La coproductrice des dernières adaptations cinématographiques de la série, Barbara Broccoli, a répondu franchement à cette question.

La mort de la reine Élizabeth II s’est aussi répercutée sur le cinéma, en particulier en ce qui concerne la franchise James Bond. L’histoire du célèbre espion britannique est étroitement liée à celle de la reine et aujourd’hui, certains fans se demandent ce que la franchise prévoit de faire après sa mort.

King and Country

En effet, cela fait désormais plus de 60 ans — depuis que Sean Connery a joué Bond pour la première fois dans Dr. No en 1962 — que l’agent 007 se bat pour la reine, à l’écran. Daniel Craig et Élizabeth II avaient même sauté ensemble d’un hélicoptère, alors que Londres accueillait les Jeux olympiques et que la reine célébrait son jubilé de diamant.

Interrogés sur la direction que va dorénavant prendre la célèbre franchise, les producteurs Barbara Broccoli et Michael G. Wilson ont évoqué cet épineux sujet au micro de nos confrères du Hollywood Reporter.

« James Bond a toujours travaillé pour la reine et son pays. Il travaillera maintenant pour le roi et son pays » a indiqué Barbara Broccoli à nos confrères. Avant d’ajouter. « Il était un serviteur très fidèle du gouvernement britannique. C’est un héros classique qui se soucie du monde et de l’humanité, plus que de la sienne. C’est une période très triste en Grande-Bretagne, évidemment, c’est une grande période de transition, mais elle a certainement laissé un héritage très extraordinaire ».

Autrement dit, James Bond sera désormais au service du roi Charles III. Après tout, la monarchie britannique fait partie de l’histoire de l’humanité, mais aussi de l’histoire du cinéma. Il sera toutefois particulièrement intéressant de voir où ira la franchise Bond à partir d’ici.

La franchise cherche aussi à savoir qui sera le prochain James Bond, maintenant que Daniel Craig a pris sa retraite. Des rumeurs évoquent Henry Cavill en agent 007, d’autres le fait que les producteurs cherchent quelqu’un de plus jeune. Daniel Craig quant à lui, pense qu’une femme ne devrait pas incarner James Bond.

