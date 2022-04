La fibre sabotée en France, Les Sims 3 au cœur d’un « complot ukrainien », les Saoudiens veulent censurer une scène de Doctor Strange 2, c’est le récap’

Le réseau fibre et ADSL a été mis à mal par des saboteurs. Un jeu vidéo bien célèbre s’est retrouvé au milieu d’une perquisition orchestrée par le FSB. Côté cinéma, Disney refuse de couper une scène de Doctor Strange 2 malgré l’insistance de l’Arabie saoudite. En piste pour le récap’ !

La fibre lourdement impactée par des actes de malveillance

Mercredi, des câbles de fibre optique ont été sectionnés par des saboteurs, provoquant des coupures Internet et/ou de gros ralentissements chez de nombreux particuliers domiciliés dans le nord et l’est du pays. C’est notamment le réseau Free qui a été le plus lourdement touché. Il s’avère que les sabotages ont été effectués presque simultanément dans plusieurs infrastructures, ce qui est pour le moins inédit. La situation est revenue à la normale au cours de la journée mais l’enquête ne fait que démarrer.

Crédit : Visor69 / Licence Pixabay

Quand Les Sims 3 sont saisis par le FSB

Le FSB a affirmé avoir interpellé trois Russes qui auraient été missionnés par l’Ukraine pour assassiner un présentateur célèbre. Ils appartiendraient à un groupe néonazi, comme en témoignent les objets saisis par les autorités. Sauf qu’au milieu des armes, artefacts nazis et autres stupéfiants, on retrouve trois opus… des Sims 3. De quoi étonner certains chercheurs qui estiment qu’il s’agit d’une grossière erreur d’un agent du FSB. Et qu’il est ainsi possible que cette perquisition ait été mise en scène par le Kremlin.

Mais que fait le jeu Les Sims 3 au milieu de ces « preuves » dévoilées par les services secrets russes ? – Crédit : FSB

Doctor Strange 2 : une référence LGBT qui embête l’Arabie saoudite

L’homosexualité est un crime en Arabie saoudite. Si bien que les œuvres qui normalisent les relations homosexuelles sont invariablement censurées. Dans Doctor Strange 2, sur le point de sortir dans le monde entier, la super-héroïne America Chavez parle fugacement de ses mères. Une séquence que les censeurs saoudiens ont voulu couper afin de pouvoir diffuser le film. Mais ils se sont heurtés au refus catégorique de Disney.

