La NASA prépare une nouvelle combinaison spatiale

Dans le cadre du projet d’exploration lunaire Artemis, la NASA est en train de préparer une nouvelle génération de combinaisons spatiales. Celles-ci, bien plus modernes que les précédentes, seront adaptées aux hommes et aux femmes.

Selon une nouvelle vidéo publiée par la NASA, la combinaison spatiale qui sera utilisée dans le cadre du programme Artemis s’adaptera à un plus large éventail de tailles corporelles. Celle-ci sera bien plus souple et mobile que les générations précédentes. En effet, la combinaison sera fabriquée dans des matériaux plus modernes que les modèles Apollo utilisés dans les années 1960. « Grâce à leur mobilité accrue, nos astronautes seront plus agiles que jamais » indique ainsi le narrateur de la vidéo. La NASA a commencé à tester ses nouvelles combinaisons plus tôt cette année.

Extrait de la vidéo de la NASA – Crédit : NASA

Ces combinaisons spatiales seront utilisées sur la Station spatiale internationale, lors des missions lunaires Artemis dans les années 2020, sur la station spatiale Gateway en orbite autour de la Lune, et éventuellement sur Mars. La première des deux combinaisons, de couleur rouge, blanche et bleue, est optimisée pour marcher sur la surface lunaire. Elle est appelée Exploration Extravehicular Mobility Unit, ou xEMU. Celle-ci a pris du retard dans son développement. Elle pourrait ne pas être prête pour l’objectif d’alunissage de la NASA en 2024. Cette échéance risquant d’être repoussée, Elon Musk a même proposé l’aide de son entreprise SpaceX afin de tenir ces délais.

NASA : une combinaisons moderne, adaptée aux femmes

L’un des grands avantages de la xEMU sera sa capacité à accueillir des femmes et des astronautes de plus petite taille. En effet, l’unité de sortie extravéhiculaire de génération actuelle utilisée par les équipages de la Station spatiale internationale lors des sorties dans l’espace ne permet pas cette flexibilité. En effet, celle-ci a été conçue pour un programme de navette spatiale qui était au départ largement composé d’hommes.

La deuxième combinaison Artemis est une mise à jour de l’emblématique combinaison orange que les astronautes de la NASA ont portée sur la navette spatiale de 1981 à 2011. Celle-ci, Appelée Orion Crew Survival System, sera utilisée par les astronautes lors du lancement dans l’espace et du retour sur Terre. Cette combinaison légère est optimisée pour les environnements soumis à la microgravité, comme par exemple à l’intérieur d’un vaisseau spatial, ou bien d’une station en orbite comme l’ISS.

Source : space.com