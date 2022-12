La Tesla Model Y est la voiture qui se vend le mieux actuellement en Europe

Tesla en tête du TOP 10 des voitures les plus vendues en Europe au mois de novembre. Avec 19 169 unités vendues, elle devance notamment les très populaires Dacia Sandero, Toyota Yaris et Fiat 500. Cependant, ce score très élevé serait plutôt attribué à la stratégie commerciale du constructeur automobile américain. En effet, en livrant ses clients par vagues, certaines périodes sont mathématiquement plus fructueuses que d’autres.

Une Tesla en tête des ventes de voitures en Europe © Pixabay

C’est d’ailleurs pour cette raison que le la Tesla Y ne pourra pas rivaliser avec la Peugeot 208 dans la course au titre de voiture la plus vendue de 2022. Cependant, la firme américaine pourrait décrocher, pour la deuxième année consécutive, le trophée de la voiture électrique la plus vendue de l’année. Au mois de novembre, la Tesla Y et la Tesla 3 étaient en tête des ventes avec respectivement plus de 19 000 et 12 000 voitures vendues. La Volkswagen ID.4 arrivait loin derrière avec seulement 7 500 unités écoulées.

Une part de marché en constante progression malgré une situation financière préoccupante et des polémiques récurrentes

Alors que le Model Y se vend plus que jamais, les polémiques se répètent concernant l’entreprise américaine. En l’espace de quelques semaines, plusieurs accidents de voitures Tesla, en conduite autonome, ont été signalés. Au mois de mai, un accident tragique d’un modèle S de la marque américaine a par exemple provoqué la mort des trois occupants de la voiture. En novembre, c’est le modèle Y (le plus vendu en Europe), qui s’est accidenté en Chine en provoquant la mort de deux personnes présentes dans le véhicule. Cette semaine, après avoir percuté un muret de sécurité, une Tesla modèle X a pris subitement feu.

Tous ces incidents, ainsi que la gestion complexe de l’entreprise par le nouveau propriétaire de Twitter auraient provoqué la chute de l’action boursière de l’entreprise. En un an, Tesla a perdu 65% de sa valeur d’origine soit l’équivalent de 700 milliards de dollars.

Source : electrek.co