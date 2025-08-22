L’abonnement Apple TV+ bientôt plus cher en France

Apple TV+ reste compétitif par rapport à ses concurrents, mais s’éloigne peu à peu de son image de service « low-cost ». Des augmentations de tarifs ont été récemment annoncées aux États-Unis et devraient, comme souvent, se répercuter en France et dans d’autres pays européens dans les mois à venir.

Apple TV+ augmente ses prix et s’aligne sur ses concurrents

Apple vient d’augmenter le tarif de son service de streaming Apple TV+ dans plusieurs régions du monde. Aux États-Unis, le prix mensuel passe de 9,99 à 12,99 dollars, ce qui représente une hausse d’environ 30 %.

Même si l’Europe n’est pas encore concernée, il est probable que cette évolution finisse par s’appliquer en France dans les prochains mois, comme cela a déjà été le cas lors des précédents ajustements. Pour mémoire, l’abonnement était passé de 6,99 à 9,99 euros par mois en octobre 2023. Si la même logique est suivie, on peut imaginer qu’autour de l’automne 2025, le tarif grimpe à 12,99 euros.

Des prix en hausse pour un catalogue de plus en plus enrichi

À ses débuts, Apple TV+ se distinguait par un prix très attractif. L’offre était alors plus limitée en contenu, ce qui justifiait ce positionnement. Mais au fil des années, la plateforme a enrichi son catalogue de films, séries et documentaires originaux. La qualité et la diversité sont désormais au rendez-vous, et Apple estime visiblement que ce renforcement de valeur légitime une tarification plus élevée. Les augmentations paraissent importantes (plus de 40 % en 2022, puis 30 % en 2025) mais elles s’expliquent en partie par un tarif initial particulièrement bas. L’objectif était de séduire rapidement un large public face à des concurrents déjà bien établis.

Contrairement à Netflix, Disney+ et Prime Video, Apple TV+ ne propose qu’une seule formule. Chaque abonné profite directement de la 4K, du son Dolby Atmos et d’un accès sans coupures. Ce choix permet à Apple de conserver une image haut de gamme, en cohérence avec sa stratégie globale.

Il existe toutefois un point positif pour les abonnés américains. Le prix de l’abonnement annuel reste fixé à 99 dollars. Ceux qui choisissent cette option paient donc sensiblement moins cher sur douze mois qu’en restant sur un paiement mensuel, lequel revient désormais à près de 156 dollars à l’année. C’est une façon d’encourager la fidélité tout en adoucissant l’impact de la hausse.

Par ailleurs, les packs Apple One, qui regroupent plusieurs services de la marque (comme iCloud, Apple Music et Arcade), ne subissent pour l’instant aucun changement.