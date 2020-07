L’ASUS ROG Phone 3 a un mode 160 Hz caché pour son écran, bien plus que ses concurrents

Le Asus ROG Phone 3 est à égalité avec le Red Magic 5G et le Lenovo Legion Phone Duel en ce qui concerne le taux de rafraîchissement le plus élevé sur un smartphone, à 144 Hz. Cependant, il semblerait que le téléphone d’ASUS n’ait pas encore révélé tout son potentiel.

XDA Developers a trouvé une option de rafraîchissement d’écran cachée de 160 Hz destinée aux tests internes qui peut être déverrouillée avec une commande shell ADB. ASUS a confirmé à Engadget que cette possibilité existait bien, tout en soulignant que le mode n’est pas destiné aux utilisateurs finaux.

Crédit : Asus

« La fréquence de rafraîchissement de 160 Hz est uniquement destinée à nos tests internes et ASUS n’a pas fait de ce mode une partie des spécifications officielles de l’appareil« , a déclaré la société dans un communiqué. Le téléphone peut officiellement passer en 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz ou 144 Hz.

Si vous souhaitez activer le mode 160 Hz, vous devrez installer Android Debug Bridge (ADB) sur votre PC et entrer la commande suivante : « adb shell setprop debug.vendor.asus.fps.eng 1« . Une fois la commande entrée, il suffit de redémarrer votre smartphone, après quoi vous obtiendrez l’option de taux de rafraîchissement de 160 Hz en allant dans les Paramètres>Affichage>Taux de rafraîchissement. L’option peut également être activée en passant par les paramètres rapides.

Attention à la consommation de la batterie

Des taux de rafraîchissement plus élevés entraînent une consommation d’énergie et des performances moindres sur le papier, car le processeur doit travailler plus dur pour maintenir le rythme. Le téléphone est cependant équipé d’un puissant processeur Snapdragon 865 Plus, qui devrait donc maintenir la stabilité à 160 Hz. Son petit frère, l’ASUS Rog Phone 2 avait lui eu droit au Snapdragon 855+ en 2019.

Il se pourrait que l’ASUS ROG Phone 3 ait une endurance irrégulière malgré la batterie de 6 000 mAh. Il ne faut donc pas s’attendre à la meilleure durée de vie de la batterie possible après être passé à l’option 160 Hz.

Le téléphone est déjà disponible à partir de 999,00 € sur la boutique en ligne d’ASUS.

Source : xda