Le congrès américain interdit à ses députés d’utiliser TikTok

Une première mesure forte contre l’utilisation de Tiktok vient d’être prise outre-Atlantique. Après plusieurs mois dans la tourmente, le réseau social chinois est interdit pour l’ensemble des députés américains. Les soupçons d’espionnage des citoyens américains par les autorités chinoises sont en cause.

Voilà une nouvelle qui va faire du bruit. Et qui pourrait peut-être se propager à d’autres administrations américaines ou étrangères. L’équipe de direction de la maison des représentants – équivalent de notre assemblée nationale – a ordonné aujourd’hui la suppression de l’application chinoise TikTok de tous les appareils officiels appartenant aux députés américains. Cette mesure fait suite notamment aux mesures prises par 19 Etats américains d’interdire, de la même manière, l’application des appareils mobiles de ses fonctionnaires.

Tiktok © Pixabay

Si ces mesures ne sont destinées, pour le moment, qu’aux téléphones appartenant aux autorités et institutions, des mesures similaires à destination du grand public pourraient voir le jour dans les prochains mois. Il y a quelques semaines, l’influent député de droite, Marc Rubio, a proposé une loi visant à bannir TikTok du territoire national américain.

La sécurité des Américains et de leurs données personnelles menacées par TikTok

La cause de toutes ces décisions serait le manque de transparence relative aux utilisations faites des données des utilisateurs du réseau social. Pour présenter son projet de loi, Marc Rubio avait par exemple mis en évidence que grâce à TikTok, les autorités chinoises détiendraient « une capacité unique de surveiller plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde, dont près des deux tiers des adolescents américains« . Les frontières floues entre ByteDance, l’entreprise ayant développé le réseau social, et le gouvernement chinois ne feraient qu’augmenter les soupçons vis-à-vis de l’application à succès. ByeDance a, par ailleurs, confirmé cette semaine que certains de ses employés avaient collecté illégalement les données de différents journalistes américains avant d’en espionner d’autres. Toute cette stratégie était destinée à savoir lesquels d’entres eux étaient responsables de la divulgation d’informations compromettantes sur l’application.

Si TikTok a, plus tôt cette année, affirmé qu’elle stockerait les informations relatives aux citoyens américains sur leur territoire national, les soupçons d’espionnages restent trop importants pour les autorités. L’armée américaine a également, il y a quelques jours, interdit à ses fonctionnaires de télécharger et d’utiliser l’application sur leurs appareils professionnels.

