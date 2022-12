TikTok : l’utilisation des données personnelles inquiète encore le FBI

Aux Etats-Unis, le gouvernement de Joe Biden a mis en garde sur le réseau social Chinois TikTok et l’utilisation faite des données personnelles par ce dernier. En effet, le directeur du FBI a récemment pris position en mentionnant ses inquiétudes concernant la privacité des données des utilisateurs. Selon lui, le fait que les autorités chinoises aient accès à ces informations est déjà une menace dans la mesure où la Chine et son gouvernement ne « partagent pas les même valeurs ».

Tiktok inquiète les américains © Pixabay

Ce n’est pas la première fois que le réseau social chinois inquiète outre-Atlantique. En effet, l’ancien président américain avait déjà, par le passé, essayé d’interdire des catalogues d’applications TikTok. En plus de l’utilisation faite des données personnelles par les autorités chinoises une autre menace interpelle particulièrement sur le réseau social : la désinformation. En effet, dans un pays où l’accès à internet est largement contrôlé, le poids des fakes news et de la désinformation n’est pas négligeable. Alors que le réseau social est devenu, notamment chez les adolescents, une source d’information privilégiée et très utilisée, une étude récemment publiée indique que la désinformation présente sur TikTok est en hausse. Selon NewsGuard, 20% des contenus portant sur des thèmes d’actualité comme les vaccins contre la Covid-19 ou l’agression de la Russie en Ukraine, était faux.

TikTok : soft power chinois au succès planétaire

De Jason Derulo à l’ancien ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari, toutes les personnalités se mettent aux vidéos TikTok. Khaby.lame, l’italo-sénégalais et ses vidéos parodiques sont notamment suivis par quelques 151,2 millions d’abonnés. Lancée il y a seulement 6 ans, le réseau social permet à plus d’un milliard d’utilisateurs d’interagir. Entre janvier et mars 2022, l’application a même dépassé respectivement Instagram, Facebook et WhatsApp en termes de téléchargement (180 millions). Disponible dans plus de 150 pays du monde et traduite en 39 langues, l’application rapporte également beaucoup. En 2021, le chiffre d’affaires du réseau social a en effet dépassé les 990 millions de dollars. Un an plus tôt ce chiffre était de (seulement) 172 millions de dollars.

Source : mashable.com