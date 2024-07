Le Japon pulvérise le record de vitesse internet : 402 Tbps, pour un téléchargement en millisecondes

Imaginez télécharger un jeu vidéo complet en quelques millisecondes… C’est l’incroyable exploit réalisé par des chercheurs japonais qui ont établi un nouveau record du monde de vitesse internet : 402 Terabits par seconde (Tbps).

Internet : le Japon pulvérise le record de vitesse avec 402 Tbps !

L’Institut national des technologies de l’information et de la communication du Japon a surpassé les précédents records en octobre 2023 (321 Tbps) et mars 2022 (226 Tbps). Ce bond monumental de 402 Tbps souligne clairement l’avancée technologique japonaise dans le domaine.

Si on convertit ce chiffre en vitesse de téléchargement, on atteint l’effarant seuil de 50 To par seconde. À titre de comparaison, la plupart des ordinateurs actuels disposent d’un port Ethernet filaire 1 GbE plafonnant à 110 Mo/s, tandis que la norme 10 GbE atteint péniblement 1 To/s. Même avec ce dernier standard, on est loin des 50 To/s. Même les disques SSD les plus performants plafonnent à environ 14 Go/s.

World record 420,000,000 Mbps internet speed was hit in Japan



It’s fast enough to download Baldur’s Gate 3 in under 4 milliseconds pic.twitter.com/VrOtcIJSZt — Dexerto (@Dexerto) July 1, 2024

En clair, nos équipements actuels (cartes réseau, routeurs, disques durs) sont incapables d’exploiter de telles vitesses. Pour autant, ces recherches ne sont pas vaines : elles marquent une avancée majeure dans l’infrastructure internet.

À titre d’illustration, 50 To/s permettraient de télécharger des jeux vidéo gigantesques, comme Call of Duty: Black Ops 6 (plus de 300 Go), non pas en une seconde, mais en quelques millisecondes seulement. Même constat pour Baldur’s Gate 3 qui se téléchargerait en 4 millisecondes.

L’idée même de profiter d’une connexion internet ultra-rapide de 1 Tbps semble déjà irréelle, alors 10 Tbps, 100 Tbps, et encore plus 402 Tbps dépassent l’entendement. On a hâte de voir ce que l’avenir nous réserve.

Néanmoins, avant d’envisager d’exploiter ces vitesses faramineuses, une mise à niveau complète s’impose : entrées et sorties informatiques, disques SSD, normes Ethernet et bien d’autres éléments devront évoluer.

Source