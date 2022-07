LEGO : la série The Office mise à l’honneur dans un set de 1164 pièces

Véritable monument télévisuel, The Office va se décliner prochainement dans un set LEGO. Outre les personnages iconiques, une flopée de clins d’œil à la sitcom agrémenteront le célèbre open space en briques.

Le set 21336 – Crédit : LEGO

L’actualité n’est pas toute rose pour la série The Office, empêtré dans un procès. Le Jay Kennette Media Group est visé par une plainte pour avoir « frauduleusement enregistré » la marque Dunder Mifflin. Un camouflet pour le programme dont le dernier épisode avait été diffusé le 16 mai 2013. Une nouvelle plus réjouissante pour les fans vient toutefois de surgir par l’entremise de LEGO. Le célèbre constructeur danois a officialisé son set 21336 dédié au programme à succès.

Pour les néophytes, The Office narre la vie de bureau des employés de la Dunder Mifflin Paper Company. Une sitcom qui a remporté un franc succès grâce à ses protagonistes délurés, obtenant une myriade de récompenses. Le set LEGO met à l’honneur l’open-space, véritable centre névralgique de la célèbre série.

L’occasion de recréer les zones principales de The Office à l’instar du bureau du boss Michael Scott que vous pourrez d’ailleurs détacher de l’ensemble pour l’exposer séparément. Vous serez également invité à construire la salle de conférence, la réception ou encore les différents îlots de bureaux.

LEGO à l’assaut de la série The Office

Sont incluses dans la boîte pas moins de 15 figurines (Michael Scott, Dwight Schrute, Jim Halpert, Pam Beesly, Ryan Howard, Angela Martin et son chat…). Notez que 12 figurines disposent de deux expressions faciales distinctes. De nombreux accessoires sont également au menu afin de brosser les fans dans le sens du poil. Parmi les clins d’œil notables, on peut notamment citer l’agrafeuse en gélatine, le bullet d’or, le trophée Dundie ou encore la tasse « Le meilleur patron du monde ».

Dans le détail, ce set LEGO pour adultes est composé de 1164 pièces. Il s’étale sur 7 cm de haut, 30 cm de large et 25 cm de profondeur. Ce kit sera disponible à compter du 1er octobre prochain au tarif de 119 dollars. Vous trouverez plus d’informations sur le site officiel de LEGO. Toujours au sujet des petites briques, on vous suggère de consulter notre test complet de la DeLorean de LEGO calibrée pour séduire les aficionados de Retour vers le Futur.