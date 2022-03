LEGO Star Wars : un set Jedi Fallen Order bientôt commercialisé, une première !

LEGO devrait sortir prochainement un set Jedi: Fallen Order qui permettra de construire BD-1, le petit droïde du padawan Cal Kestis. D’autres sets sont également dans les cartons. On fait le point.

BD-1 est le droïde qui accompagne Cal dans le jeu Jedi: Fallen Order – Crédit : Electronic Arts

Les aficionados des petites briques et de Star Wars sont servis cette année. Depuis le 1er mars, LEGO commercialise un set consacré au Livre de Boba Fett, sous la référence 75326. Quelques mois plus tard, c’est le N-1 Starfighter, le nouveau vaisseau du Mandalorien, qui aura également le droit à sa boîte LEGO (75325). Sa sortie est programmée en juin prochain. Et d’après les informations du site allemand Promo Bricks, un set sur le jeu Fallen Order sortira l’été prochain.

C’est une première ! Jusqu’à présent, LEGO n’avait encore jamais sorti de kit consacré au titre d’Electronic Arts où le joueur se glisse dans la peau de Cal Kestis, jeune padawan ayant survécu à l’Ordre 66. Celui-ci est notamment accompagné dans ses aventures par un mignon petit droïde nommé BD-1. Et c’est justement ce dernier qui sera mis à l’honneur dans le futur set 75335.

LEGO : le set BD-1 sortirait l’été prochain

Toujours selon Promo Bricks, la boîte sera composée de 1062 pièces, d’une figurine du droïde ainsi que d’une plaque informative. Elle sera commercialisée au prix de 99,99 euros le 1er août prochain. Date à laquelle LEGO prévoirait également de sortir les sets suivants :

Le vaisseau de Cad Bane (75323) : 1022 pièces, 159,99 euros

(75323) : 1022 pièces, 159,99 euros Le AT-ST impérial (75332) : 87 pièces, 29,99 euros

(75332) : 87 pièces, 29,99 euros Le chasseur Delta 7 d’Obi-Wan Kenobi (75333) : 282 pièces, 29,99 euros

(75333) : 282 pièces, 29,99 euros Le calendrier de l’Avent LEGO Star Wars (75340) : 329 pièces, 34,99 euros

À noter qu’un set très onéreux devrait également débouler cette année dans les rayons. Nommé 75331, il coûterait la bagatelle de 529,99 dollars. Son contenu reste toutefois encore mystérieux, Promo Bricks tablant sur l’arène de Geonosis de l’épisode II. En attendant d’en savoir plus, vous pouvez toujours vous rabattre sur l’AT-AT ultime, un set LEGO Star Wars vendu 799,99 euros.

Source : Promo Bricks