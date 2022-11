Les Anneaux de Pouvoir : cet acteur était terrifié des Orcs, il n’avait pas besoin de faire semblant

Les Orcs de la série du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir sont véritablement monstrueux. Ils sont à la fois impressionnants et terrifiants quand ils apparaissent à l’écran. Imaginez alors ce que cela doit être de filmer à côté d’eux sur le plateau de tournage. Pour l’acteur Tyroe Muhafidin qui interprète le jeune Theo, ce n’était pas évident. Il était même terrifié des Orcs. Cela fait évidemment penser à Millie Bobby Brown qui avait fondu en larmes en voyant l’affreux Vecna sur le plateau de Stranger Things.

Theo (Tyroe Muhafidin) dans Les Anneaux de Pouvoir © Amazon Studios

Dans une interview accordée à CBR, Tyroe Muhafidin a révélé à quel point il avait peur des créatures sur le plateau de tournage. Et pour cause, les Orcs ne sont pas des personnages créés en CGI. La production a préféré avoir de véritables acteurs déguisés et maquillés plutôt que d’avoir recours aux effets spéciaux numériques. Donc oui, sur le plateau de tournage, les Orcs ressemblaient vraiment à ce qu’ils ressemblent dans la série.

Tyroe Muhafidin n’avait pas besoin de jouer dans certaines scènes tellement il avait peur des Orcs

Tyroe Muhafidin a révélé que le moment le plus terrifiant était quand les acteurs des Orcs mettaient leurs lentilles de contact. Selon lui, c’était « impossible de ne pas avoir peur ». Au moins, c’est plus facile de faire semblant d’être terrifié des Orcs devant la caméra quand on en a réellement peur.

L’acteur a effectivement ajouté que : « je ne jouais pas dans certains moments. On pouvait voir les petites rainures sur leur peau et chaque petit détail était présent. Et c’était les choses les plus effrayantes ». Dans certaines scènes, Tyroe Muhafidin n’avait même pas besoin de faire semblant d’avoir peur. Il s’est également rappelé qu’il n’était parfois pas averti de la présence des Orcs avant de filmer une scène. « Personne ne m’avait prévenu quand il y avait des Orcs sur le plateau une fois. Alors, je suis simplement entré dans la tente et ils étaient assis là sur les chaises et je me suis dit : ‘Whoa ! Qu’est-ce que c’est ?’ », a confié l’acteur.

Au cours de la même interview, Tyroe Muhafidin a aussi révélé que la scène du combat de Theo contre l’Orc a nécessité deux semaines de tournage. En ce qui concerne Les Anneaux de Pouvoir, les fans attendent avec impatience la saison 2 de la série, mais Amazon n’a pas encore donné de date de sortie.

