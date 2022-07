Les Anneaux de Pouvoir : une comète s’écrase en Terre du Milieu dans ce teaser inédit

Crédit : capture d’écran YouTube

Si Prime Video cartonne en ce moment avec la saison 3 de The Boys félicitée par la PETA, son plus ambitieux projet reste Les Anneaux de Pouvoir. Amazon a investi une fortune dans la production de cette série tirée du Seigneur des Anneaux de J. R. R. Tolkien. De quoi se replonger dans l’univers après la trilogie de Peter Jackson. Même le réalisateur du projet estime que l’auteur de la saga littéraire approuverait ce futur récit. Et en attendant sa sortie, nouveau teaser avec une comète s’écrasant en pleine Terre du Milieu.

À lire > Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir : intrigue, date et budget, tout ce qu’il faut savoir

Amazon Prime Video 5,99€ > Amazon On aime Son petit prix

Ses programmes de plus en plus variés

Premier mois d'essai gratuit

Les avantages Amazon Prime (avec l’abonnement à l’année) On n’aime pas Son interface moins intuitive

Des sous-titres souvent perfectibles Verdict : Amazon Prime Video s’est d’abord détaché de la concurrence avec un catalogue riche en classiques du cinéma comme Le seigneur des Anneaux, Le Parrain, Forrest Gump, La Haine, The Revenant, Les valseuses… Depuis quelques années, la plateforme développe aussi ses propres contenus à l’international (The Boys, Upload, Borat, Fleabag…) mais aussi en France (Orelsan : Montre jamais ça à personne, True Story, LOL : qui rit, sort !…)

De nouvelles images pour la série tirée du Seigneur des Anneaux

Il ne reste plus qu’une poignée de semaines avant de découvrir Les Anneaux de Pouvoir. Dès septembre, les fans du Seigneur des Anneaux vont replonger dans cet univers très riche avec la promesse de longues heures épiques. Il faut dire que Prime Video n’hésite pas à aligner les billets pour être à la hauteur de l’ambition de J. R. R. Tolkien. Et aujourd’hui, Amazon balance un nouveau teaser très court d’une minute permettant de découvrir de nouvelles images de cette future série. Cependant, la vidéo permet de voir Lenny Henry dans le rôle de Sadoc Burrows. Et le personnage prévient : « Les cieux sont étranges ». Une comète s’écrase en Terre du Milieu sous le regard de Galadriel, Gil-galad, Durin IV et Elanor « Nori » Brandyfoot.

Ce teaser nous montre aussi que malgré les différents peuples, tous semblent unis et inquiétés par cette boule de feu venue du ciel. Bien évidemment, le teaser ne nous en dit pas plus sur cette comète ou la gravité des événements. Est-ce ce que Galadriel cherche dans le précédent trailer lorsqu’il escalade un mur de glace ? Beaucoup de questions pour les fans mais Prime Video conserve le mystère.

Rappelons que Les Anneaux de Pouvoir débute sa diffusion le 2 septembre 2022 sur Prime Video.

Source : Empire Online