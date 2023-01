Les jeux vidéo « World of Warcraft », « Hearthstone » et « Starcraft » sont interdits en Chine

Suite à un conflit entre le studio Blizzard et son partenaire chinois NetEase, les jeux du développeur ne sont plus disponibles en Chine. Les célèbres jeux comme World of Warcraft, Hearthstone et Starcraft sont donc interdits, du moins pour le moment.

Mauvaise nouvelle pour les joueurs chinois et notamment les amateurs des jeux compétitifs et des MMORPG. Les plus gros jeux du studio Blizzard ne sont plus disponibles en Chine depuis seulement quelques heures. World of Warcraft, Hearthstone, Starcraft, Diablo III et d’autres sont maintenant interdits pour une durée indéterminée.

World of Warcraft © Blizzard Entertainment

Le retrait de ces jeux du territoire chinois est survenu suite à un conflit entre le studio Blizzard et son partenaire local NetEase. Depuis 2008, les jeux de Blizzard étaient disponibles en Chine grâce au partenariat avec NetEase. Cela faisait donc 14 ans que les joueurs chinois pouvaient s’amuser sur World of Warcraft, Starcraft, etc.

À lire aussi > Microsoft rachète Activision Blizzard : les joueurs portent plainte pour pratiques anti-concurrentielles

Blizzard et NetEase n’ont pas donné les raisons précises derrière le non-renouvellement de leur contrat

NetEase a partagé une « lettre d’adieu » dans la nuit du 23 au 24 janvier. Il y explique que Blizzard a fermé ses serveurs de jeu en Chine. Les joueurs ne peuvent également plus télécharger le client Battle.net. Ce n’est néanmoins pas une surprise. Blizzard et NetEase avaient déjà annoncé en novembre qu’aucun accord n’avait été trouvé pour renouveler le contrat de distribution.

Ni Blizzard ni NetEase n’ont donné plus de précisions sur l’origine de leur conflit. Selon Bloomberg, il s’agit probablement de problèmes d’ordre financier ainsi que de propriété intellectuelle. Le retrait des jeux de Blizzard du territoire chinois n’était donc plus qu’une question de temps depuis l’annonce en novembre. Pour Blizzard, cela représente une énorme perte car la Chine est le plus gros marché mondial du jeu vidéo (40,1 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2022).

De nombreux joueurs ont déjà commencé à exprimer leur mécontentement en ligne. « C’est la fin », a annoncé un utilisateur de Weibo. Un autre a dit en parlant de WoW que : « ce n’était pas qu’un jeu. C’était aussi les souvenirs de toute une génération ». Une telle séparation après 14 années de coopération va évidemment avoir de lourdes conséquences sur les joueurs. Heureusement, les joueurs ont pu faire une sauvegarde complète de leurs personnages, de leur progression et de leurs objets collectés. Ils pourront ainsi tout récupérer lorsque Blizzard signera un nouveau contrat avec une autre entreprise.

Source : The Guardian