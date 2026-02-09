Les réglages malins de vos applis de navigation pour marcher sans escaliers

Marcher en ville peut vite devenir un parcours du combattant quand les escaliers, les pentes abruptes ou les trottoirs encombrés s’en mêlent. Pourtant, certaines fonctions d’Apple Plans et de Google Maps permettent de choisir des trajets plus simples pour se déplacer à pied.

Marre des escaliers ? Google Maps et Apple Plans ont la solution

Bouger régulièrement est essentiel pour la santé. Les autorités sanitaires rappellent que le manque d’activité physique favorise le développement de nombreuses maladies, y compris des troubles cardiovasculaires, le diabète de type 2, certains cancers, le surpoids, mais aussi l’anxiété et la dépression. Dans le cadre des recommandations nationales, les adultes sont encouragés à pratiquer au moins 30 minutes d’activité physique d’intensité modérée à soutenue, comme la marche rapide, cinq jours par semaine. À cela s’ajoutent des exercices de renforcement musculaire, de souplesse et d’équilibre, idéalement deux fois par semaine.

Si vous souhaitez marcher d’un bon pas sans avoir à monter ou descendre des escaliers, les applications de navigation peuvent vous aider à adapter votre itinéraire. À l’origine pensées pour améliorer l’accessibilité, ces options sont utiles à tout le monde, y compris les personnes avec poussette, valise, fatigue passagère… ou simplement ayant envie d’un trajet plus fluide.

Trouver un itinéraire sans escaliers avec Google Maps

Après avoir saisi votre point de départ et votre destination dans Google Maps, sélectionnez le mode “à pied”. Ouvrez ensuite les paramètres de l’itinéraire via l’icône dédiée. Vous pourrez activer l’option indiquant un parcours “accessible en fauteuil roulant”. Ce réglage pousse l’application à privilégier des trajets avec peu ou pas d’escaliers, des trottoirs praticables et des passages adaptés.

Faire la même chose sur Apple Plans

L’application Plans d’Apple propose une fonction comparable. Une fois votre trajet défini, utilisez l’option “Éviter”. Vous pouvez alors demander à l’application de limiter autant que possible les montées importantes, les escaliers et les axes très fréquentés.

Ces outils sont particulièrement pratiques si vous manquez de temps pour rejoindre un parc ou un sentier dédié à la randonnée. Ils permettent de transformer un simple déplacement en véritable moment d’activité physique. À noter qu’Apple propose aussi des suggestions de sentiers de randonnée à proximité, pour ceux qui veulent aller plus loin.