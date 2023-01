L’iPad d’Apple 9e génération est à prix fracassé

Chez Amazon, l’iPad d’Apple bénéficie actuellement d’une remise et passe à 374 € au lieu de 439 €.

Bien évidemment la marque à la pomme coûte cher mais si vous souhaitez absolument partir sur un produit Apple, il est préférable de profiter des remises. Chez Amazon, l’iPad d’Apple 9ème génération passe actuellement à 374 € au lieu de 439 €.

Puissant, élégant et surtout très pratique, ce modèle d’Apple va vous permettre de surfer sur vos applications quotidiennes rapidement et sans bug. Chez Amazon, vous allez en plus pouvoir profiter d’une remise de 15 %, soit un bon plan à ne pas rater. Toutefois, avant de vous lancer, voici quelques détails sur les caractéristiques techniques.

La tablette possède un écran Retina avec True Tone qui vous assurera une expérience visuelle de qualité. A l’intérieur c’est la puce A13 Bionic qui fera tourner l’appareil. Ainsi, vous pourrez facilement travailler, créer et accéder à toutes vos applications et ce en même temps pour gagner du temps. Vous pourrez ensuite télécharger ou transférer vos divers documents grâce à la rapidité des connectivités wifi et 4G LTE.

