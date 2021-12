L’iPhone SE 5G pourrait convertir un milliard d’utilisateurs Android

Le prochain iPhone SE attendu pour le début de l’année prochaine a le potentiel de convertir plus d’un milliard d’utilisateurs Android, selon les analystes de J.P. Morgan. Son prix attractif et la 5G joueraient un rôle important dans cette conversion.

La troisième génération de l’iPhone SE est attendue pour le premier trimestre 2022. Ce modèle est particulièrement attendu par les utilisateurs qui recherchent une taille compacte et la 5G, le tout à un prix attractif par rapport aux autres modèles d’iPhone. Par conséquent, le prochain iPhone SE va probablement rencontrer un fort succès auprès des utilisateurs d’iOS, mais pas que.

L'iPhone SE

Selon les analystes de J.P. Morgan, l’iPhone SE de troisième génération « a le potentiel d’attirer plus d’un milliard d’utilisateurs Android non premium ». Ces utilisateurs sont prêts à passer sur iOS, mais ils n’achèteront pas un smartphone haut de gamme comme l’iPhone 13 que nous avons eu l’occasion de tester après sa sortie.

Près de 1,4 milliard d’utilisateurs d’Android pourraient être séduits par le prochain iPhone SE d’Apple

Plus précisément, l’iPhone SE pourrait convertir près de 1,4 milliard d’utilisateurs de smartphone Android bas à milieu de gamme et environ 300 millions d’utilisateurs de modèles d’iPhone plus anciens. Le prochain smartphone d’Apple est donc prometteur.

D’après les analystes, « le programme de reprise d’Apple pour les non-iPhone n’est certes pas aussi attractif que les valeurs de reprise de l’iPhone, mais il pourrait néanmoins conduire à une fourchette de prix de départ moyen de 269 $ à 399 $ pour l’iPhone SE 5G ». Un tel prix est très compétitif pour un smartphone Apple.

La firme de Cupertino a effectivement étendu son programme de reprise aux smartphones Android il y a quelques années. Le crédit obtenu n’est pas aussi intéressant que pour la reprise d’un iPhone, mais il permet tout de même de bénéficier d’une ristourne sur un nouveau modèle. De plus, la demande pour les smartphones 5G est toujours aussi forte, ce qui renforce l’attractivité de l’iPhone SE.

Les analystes ont également précisé qu’ils s’attendent à une augmentation des ventes d’iPhone SE. Ils estiment que 30 millions d’iPhone SE seront vendus au cours de l’année fiscale 2022. Apple devrait aussi expédier 250 millions d’iPhone pendant cette période, soit 10 millions de plus que cette année. Enfin, la troisième génération de l’iPhone SE est très attendue, mais nous ne savons pas le temps qu’il faudra au smartphone abordable signé de la pomme pour convertir plus d’un milliard d’utilisateurs.

