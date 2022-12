iPhone 14 : la fonction SOS d’urgence par satellite pourrait arriver la semaine prochaine en France et en Europe

Un mois après son déploiement aux États-Unis et au Canada, la fonction SOS d’urgence par satellite pourrait arriver dès la semaine prochaine dans nos contrées. Apple a déjà confirmé que cette fonctionnalité sera disponible en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Irlande.

La fonction SOS d’urgence par satellite est l’une des nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 14. Elle permet aux utilisateurs de contacter les secours par satellite s’ils n’ont plus de réseau pour passer un appel classique. C’est surtout pratique dans les zones isolées et reculées du monde où la couverture réseau n’est pas toujours garantie. Disponible depuis un mois aux États-Unis et au Canada, cette fonctionnalité pourrait arriver dès la semaine prochaine en France et en Europe.

La fonction SOS d’urgence par satellite de l’iPhone 14 © Apple

La fonction SOS d’urgence par satellite a déjà sauvé la vie d’un homme perdu dans le froid de l’Alaska. Il s’était égaré en motoneige et son iPhone ne captait plus aucune barre de réception pour passer un appel. Apple a confirmé que la fonctionnalité sera disponible en décembre en France, mais nous n’avons pas eu de date plus précise.

La fonction SOS d’urgence par satellite de l’iPhone 14 disponible dès le 13 décembre en Europe ?

Une source a révélé à MacRumors qu’Apple aurait prévu de déployer la fonction SOS d’urgence par satellite au Royaume-Uni dès la semaine prochaine. Les autorités du pays auraient également été informées que tous les appels passés avec la fonction SOS seront acheminés vers les services d’urgence locaux à partir du 13 décembre.

Si la fonction SOS d’urgence de l’iPhone 14 arrive la semaine prochaine au Royaume-Uni, on peut penser que sa sortie est prévue à la même date pour la France, l’Allemagne et l’Irlande. Pour le moment, Apple n’a encore rien confirmé officiellement. Il n’a pas non plus annoncé l’arrivée de la fonction SOS sur les iPhone britannique.

Quoi qu’il en soit, la fonction SOS d’urgence par satellite pourrait être déployée en même temps qu’iOS 16.2, la nouvelle version du système d’exploitation. Celle-ci va apporter plusieurs nouveautés et correctifs. Elle va notamment résoudre le gros problème de l’affichage permanent de l’iPhone 14 Pro qui est trop visible et énergivore. iOS 16.2 permettra de désactiver le fond d’écran du mode « Always-On » qui s’active quand vous verrouillez votre iPhone.

Source : MacRumors