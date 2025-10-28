L’un des plus grands succès de PlayStation débarque sur Netflix

Crash Bandicoot saute de la console à Netflix !

Netflix continue de miser sur les licences vidéoludiques pour enrichir son catalogue et attirer un large public. Après le succès d’Arcane, inspirée de League of Legends, la plateforme veut reproduire la même recette avec l’un des personnages les plus emblématiques de la PlayStation : une série animée Crash Bandicoot est officiellement en développement.

Selon les informations du site What’s On Netflix, le projet est bien avancé. Crash Bandicoot, vendu à plus de 6,8 millions d’exemplaires dès son premier jeu, fait partie des franchises les plus célèbres du monde du jeu vidéo. Pour Netflix, c’est une occasion parfaite de séduire à la fois les nostalgiques et les nouvelles générations.

Crash Bandicoot n’en est pas à sa première tentative d’adaptation

En 2020, Amazon Studios et Activision avaient déjà tenté de lancer une série, mais le projet avait été abandonné. Cette fois, Netflix semble déterminé à aller jusqu’au bout. Le studio WildBrain a été choisi pour donner vie à Crash et à son univers coloré. Ce studio d’animation a déjà travaillé avec la plateforme sur des productions comme Carmen Sandiego et Johnny Test.

Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée, et les détails du scénario restent secrets. On peut toutefois imaginer que la série reprendra les éléments clés du jeu d’origine sorti en 1996. Dans ce jeu, Crash, un bandicoot anthropomorphe créé par les docteurs Neo Cortex et Nitrus Brio, tente de déjouer leurs plans de domination mondiale. En plus de sauver sa compagne Tawna, il doit affronter de nombreux ennemis et réparer les dégâts causés par les expériences des deux savants fous.

Cette adaptation s’inscrit dans la stratégie globale de Netflix, qui continue d’explorer l’univers du jeu vidéo. La plateforme mise beaucoup sur l’animation, un format qui séduit autant les jeunes que les adultes. Après Cyberpunk: Edgerunners, Tomb Raider, et la future série Splinter Cell, Netflix travaille aussi sur une série Minecraft (également avec WildBrain) et une série Clash of Clans.

Netflix vise un nouveau succès d’envergure

Face à une concurrence de plus en plus forte, notamment de la part de HBO Max et Prime Video, Netflix espère frapper un grand coup. Les succès de The Last of Us et Fallout ont prouvé qu’une adaptation de jeu vidéo pouvait conquérir aussi bien les joueurs que les amateurs de séries.

Avec Crash Bandicoot, Netflix veut retrouver cette magie. Si le projet aboutit, il pourrait bien devenir le prochain grand succès animé de la plateforme.