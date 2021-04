MacBook Pro 16 pouces 2021 : on sait presque tout de l’ordinateur portable haut de gamme d’Apple

Durant la dernière Keynote d’Apple, un des fournisseurs du géant américain a subi une attaque par rançongiciel qui l’a forcé à dévoiler de précieuses informations concernant les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, attendus à la fin de l’année.

Les schémas volés au fournisseur Apple Quanta Computer décrivent les plans d’Apple pour les modèles MacBook Pro de nouvelle génération qui sont attendus en 2021.

MacBook Pro 13 M1 – Crédit : Apple

Au moment même où se déroulait le dernier événement d’Apple, au cours duquel nous avons pu voir un iMac renouvelé, un nouvel iPad Pro équipé du processeur M1 ou encore les AirTags qui vous aident à localiser vos affaires perdues, les développeurs du ransomware REvil ont mis la main sur des informations confidentielles.

Ces documents dévoilent notamment des schémas de la carte mère des futurs MacBook Pro. On a désormais la certitude que les nouveaux modèles seront équipés de nouvelles connectiques, qui permettront à certains utilisateurs de se passer de hubs.

Les MacBook Pro 14 et 16 pouces feront revenir des connectiques essentielles

D’après les schémas, les nouveaux ordinateurs portables d’Apple utiliseront un port HDMI, un port USB-C/Thunderbolt et un lecteur de carte SD sur le côté droit de l’appareil. Sur le côté gauche, on retrouvera deux ports USB-C/Thunderbolt, une prise jack ainsi qu’un port MagSafe. Le retour du port MagSafe n’est pas une surprise, puisque l’information avait été dévoilée par Ming-Chi Kuo il y a maintenant quelques mois.

La nouvelle génération de MacBook Pro disposera donc de 3 ports USB-C/Thunderbolt, contre 4 actuellement. De plus, Apple aurait fait le choix de se passer de la Touch Bar, cette barre d’outils tactile située au-dessus du clavier remplace les touches fonction. Introduite sur les MacBook Pro en 2016, elle ne serait pas présente cette année.

Enfin, le cabinet d’études taïwanais TrendForce pense qu’Apple utilisera des écrans mini-LED sur les MacBook 14 et 16 pouces, comme c’est déjà le cas sur le nouvel iPad Pro 12,9 pouces ainsi que sur son écran Pro Display XDR. Par conséquent, l’écran des ordinateurs portables pourrait être beaucoup plus lumineux.

On s’attend également à ce qu’Apple présente un nouveau processeur, le M1X. Ce dernier serait plus puissant que ceux disponibles dans l’iPad Pro, le MacBook Air, le MacBook Pro, le Mac mini et l’iMac.

Source : 9to5Mac